Ponz: "Tenemos que intentar ganar el partido en Unionistas por todos los medios posibles y hay que exponerse"

Dani Ponz, entrenador de Unionistas, ha atendido a los medios de comunicación de Salamanca en la previa del importante duelo frente al Sanse.

Ganar: "Es un partido en casa y lo volcamos todo a la victoria. Ya hemos ido metiendo más cosas y los entrenadores tenemos cada uno un idioma para los jugadores. Han entendido todo mejor".

Primera Federación: "La primera jornada me ha enseñado que si fallas las claves, igual es complicado ganar. Debemos transformarlas y que no nos hagan ocasiones. Toca dar continuidad a la primera parte. A partir del minuto 60 tuvimos momentos muy buenos con balón hasta que llegó el segundo gol".

Unionistas dominador: "Tenemos que intentar ganar el partido por todos los medios posibles y hay que exponerse".

Sanse: "Es un rival que se está situando en 5-3-2 o 5-4-1 y tiene un registro de transición bestial con Pedro Benito. Hay capacidad de filtrar y con jugadores de buen pie. Es muy capaz con balón y la estructura es agresiva".

Carlos de la Nava: "Está justo y queremos que esté disponible. Debemos ser listos con él y es un jugador importante".

Pedraza: "Estoy contento con él. Ha estado sensacional y le conozco de hace mucho tiempo".

Anh: "Tenemos la gran ventaja de que ya estaba concretado su fichaje y le he padecido muchos años. Me ha causado dolores de cabeza y te puede dar mucho. Es un '7' con capacidad de ir por dentro y fuera. Entrenará al 100%, aunque no estará todavía para 90 minutos".

Afición: "Intenté resistir la emoción, pero esto no lo había visto nunca en un partido de Liga regular. 300 aficionados alentaron y es oro puro. No hay que ser muy listo para saber que es un impulso. Es el jugador número 12".

Arbitraje: "Los árbitros nos estudian, igual que nosotros a ellos. Es complicado saber cómo lo gestionarán, pero hay malestar en el club. Cometen errores, que es lo mismo que nos pasa a los entrenadores".