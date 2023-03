Adoro los perros, me paso horas viendo videos sobre estos animales, fieles a los humanos, aunque les maltratemos. Te acompañan, te defienden. Son adorables. Hay de todo eh, pero, en general, los perros son animales que acumulan una suerte de condimentos positivos muy beneficiosos para aclarar la ensalada mental que nos aturulla en tantos momentos de la vida. Pero yo no tengo perro porque entiendo que hay que atenderlos como es debido y yo no tengo tiempo para ello. Sin embargo, me llama mucho la atención los desmedidos –e interesados- amores que tiene el personal con los perros, amores que cambian cuando se toca el bolsillo.

Tengo un amigo que regenta de forma esporádica una casa rural en la sierra. Es preciosa, no le falta detalle y, afortunadamente tampoco clientela. Me contaba el otro día la moda de estos alojamientos en publicitar que “se admiten mascotas”, generalmente perros. Me cuenta que les llamó una señora preguntando si admitían mascotas porque era un matrimonio con tres perros. Mi amigo le dijo que sí, pero los perros también pagaban. La mujer puso el grito en el cielo exclamando: ¡pero si es un perro! Él contestó, claro y usted lo quiere como a un hijo, es de su familia, pues tendrá que pagar por ello.

Conclusión: los perros son como las personas ( o mejor, eso piensan muchos-as), pero cuando hay que pagar por ellos no, entonces son como perros.

Toño Blázquez