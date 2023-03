Pérez-Reverte acusa a la RAE de dar información "sesgada e inexacta" con la tilde en el adverbio 'solo'

El escritor y académico Arturo Pérez-Reverte ha acusado a la Real Academia Española (RAE) de dar información "sesgada e inexacta" con la decisión del Pleno de la institución cultural sobre la tilde en el adverbio 'solo' y en los prononombres demostrativos 'este', 'ese' y 'aquel', con sus femeninos y plurales.

El periodista, según ha criticado en un mensaje en redes sociales, ha cuestionado los argumentos de la RAE explicando el uso de la tilde, donde aclaraban que lo aprobado en el Pleno del día 2 de marzo "no modifica" la doctrina de la 'ortografía' del año 2010 e incluso se expresa su uso "de una forma más clara".

La institución argumentaba que "se mantiene la obligatoriedad" de no tildar el adverbio 'solo' y los pronombres administrativos demostrativos "cuando no existe riego de ambigüedad". Además, en una segunda explicación, la RAE insistía en que "se mantiene la opción de tildar o no estas palabras cuando haya riego de ambigüedad" y se introducía la expresión "a juicio del que es escribe" para que quien escriba valore "si existe ambigüedad o no".

Así, recalcaba que el hablante "tendrá que justificar" el uso de la tilde si percibe el riesgo de ambigüedad". "La norma deja abierta la posibilidad de que no se tilden nunca ni el adverbio 'solo' ni los pronombres administrativos, que es la opción más aconsejable", apuntaban en redes sociales.

En este contexto, Pérez-Reverte ha afeado las explicaciones de la RAE en Twitter. "¿"No se añade nada nuevo"? ¿"Lo tendrá que justificar"? Lamento decir que RAE, dirigida por un académico anti-tildista, está dando información sesgada e inexacta", ha asegurado el escritor, en referencia al director de la institución, Santiago Muñoz Machado.

Además, el excorreponsal ha insistido en que la RAE sí que "aprobó una modificación importante" respecto a la tilde en 'solo' en su última sesión plenaria y ha avanzado que "el pleno del próximo jueves será tormentoso"