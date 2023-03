Lorenzo Silva: “La pandemia obró un efecto beneficioso: la gente descubrió los libros”

“La pandemia obró un efecto beneficioso: la gente se saturó tanto del móvil y de Netflix, que se dio cuenta de que existía otra cosa que no taladraba tanto el cerebro y que no era tan repetitivo ni tan convencional, como lo son las redes sociales y las plataformas audiovisuales, y que son los libros, un espacio mucho más variado, mucho más basto, mucho más enriquecedor y mucho más reparador”. Así lo ha asegurado el escritor Lorenzo Silva momentos antes de impartir en la mañana de este viernes la conferencia de clausura del IX Seminario de Traducción Jurídica e Institucional para Organizaciones Internacionales que se ha venido celebrando en los últimos días en la Facultad de Traducción y Documentación.

Para Silva, el incremento de la lectura que se viene produciendo en los últimos años es gracias a la pandemia, sobre todo a raíz del confinamiento. Además “ha hecho que muchos lectores se hayan quedado”. Pero, aunque los españoles leen más, todavía se lee poco, al menos “lo que corresponde a nuestro desarrollo, deberíamos de tener el nivel de lectura de Francia o Alemania o estar cerca, y no estamos cerca”, afirma.

Lorenzo Silva es un conocido escritor español, famoso sobre todo por sus novelas policiacas protagonizadas por los guardias civiles Rubén Bevilacqua y Virginia Chamorro. Aunque estudió Derechos, su vida está dedicada a la escritura; es autor, además de novelas, de numerosos relatos, artículos y ensayos literarios. Su obra es un éxito y ha conseguido destacados premios nacionales y el reconocimiento internacional.

Con 15 años decidió dedicarse a escribir novelas, “o sea, que no había ido ni a la facultad. Estudié Derecho después, porque pensé que con esto no se ganaba uno la vida. Y luego, mira, la vida te sorprende”, afirma.

Después de tanto tiempo y tantos éxitos, Silva considera que este “es mi lugar en el mundo, llevo 40 años escribiendo novelas y ya no sé vivir de otra manera”. Asegura que no se esperaba conseguir tanto éxito “y menos con los guardias civiles, que es lo que más éxito me ha dado; pensé que no lo iba a leer nadie”.

‘El novelista ante la traducción. Del viaje del texto propio a la lengua extraña, de la tentación de traducir el ajeno y del traductor como mediador y personaje literario’ es el título de la conferencia que ha impartido esta mañana en la Facultad de Traducción como clausura del IX Seminario de Traducción Jurídica e Institucional.

“Cuando me propusieron venir, pensé en que lo que podía aportar; si algo puedo aportar en un congreso como este, es hablar de la experiencia del novelista frente a la traducción, que además tiene varias vertientes, sobre todo si te traducen, y también si traduces. En la primera parte hablaré de eso, de la percepción que tienes en tu relación con el traductor, en cuanto al viaje de tu obra a otras lenguas, las que comprendes, las que no comprendes, porque hay de todo. Y de las cuestiones que plantea eso, que creo que las ves distintas cuando tú haces una traducción. Es decir, si solo te han traducido digamos que ves los toros desde un lugar; si tú has asumido el esfuerzo de traducir o traductor, pues ya ves otras cosas”, ha explicado Silva antes del inicio del acto.

Y luego, en la segunda parte, ha hablado “del traductor y del intérprete como personaje literario. Me he acercado a él en algún contexto y me parece que es un personaje muy interesante, donde es algo más que un intérprete lingüístico, es algo más que alguien que pone en contacto a dos personas que no se entienden a través de su actitud para entender las dos lenguas respectivas. En muchos contextos es un personaje del drama, que también proyecta una mirada sobre el drama”.

Sobre todo se ha referido “a dos contextos en los que yo he trabajado, como es el intérprete en asuntos criminarles, el intérprete que interviene tanto en una investigación policial como en una instrucción judicial, y el intérprete en contexto bélicos, que son intérpretes que acompañan a las tropas en escenarios de conflicto para hacer, de entrada, la mediación lingüística, pero también acaban haciendo una mediación cultural y acaban haciendo bastante más incluso, porque al final los intérpretes son más estables que los soldados, los soldados van y vienen con rotaciones muy rápidas, los intérpretes, que son un recurso escaso, a veces se tiran años en los conflictos. Entonces tienen una mirada distinta, yo solo he podido ver estas dos sobre el terreno de conflictos y hablando con intérpretes”.

Muchas de las obras que ha escrito Lorenzo Silva se han traducido a otros idiomas: “Me han traducido bastantes y a unas cuantas lenguas ya: inglés, francés, ruso, búlgaro, danés, rumano, chino, catalán, portugués, etc.”, algo que habla de su reconocimiento también internacional, aunque, asegura que “siempre tienes más éxito en tu país que fuera, pero no me puedo quejar”.