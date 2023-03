Jehu: "Estamos con el cuchillo entre los dientes buscando ganar todos los partidos en el Salamanca UDS"

Jehu Chiapas, entrenador del Salamanca UDS, ha comparecido delante de la prensa local para hablar de toda la actualidad antes del Becerril.

Cuarta victoria seguida: "Tenemos que seguir en esta línea y hay que sumar todos los puntos posibles. Cuesta mucho coger las dinámicas".

Miguelito: "Espero que pueda estar al 100%. No tendremos problemas con jugadores lesionados".

Becerril: "Es un campo difícil y está en buen estado para la época del año en la que estamos. Nos encontraremos al mejor Becerril y será duro. Es un equipo que trabaja en un buen bloque, con gente sin presión a día de hoy y puede salir con tranquilidad. Nosotros estamos con el cuchillo entre los dientes buscando ganar todos los partidos".

Once: "La plantilla es grande en calidad y competencia. Queremos el ascenso y se puede rotar. Vamos teniendo ideas claras y hay que esperar para el once".

Peli: "Pregúntale a él. Todos trabajan bien y no hay reproches para nadie. No me puedo quejar de ningún jugador y debo tomar decisiones. ¿Padilla y él están señalados? Pienso mucho como jugador todavía y si les toca quedarse fuera, la responsabilidad es mía para ver por el Salamanca".

Segundo puesto: "Este Salamanca estaba hecho para ascender como primero, pero nos debemos exigir quedar lo más arriba posible".

Helmántico: "No me preocupa que jueguen ahí los partidos de la cantera y se merecen esas alegrías los chavales".

Joel: "El club siempre estará pendiente de él y no es la época para hablar de más. Debemos cerrar la temporada y no quiero desviar otras situaciones".