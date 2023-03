El eterno recuerdo del mundo del ciclismo a la joven Estela Domínguez tras su adiós

La ciclista Estela Domínguez, de tan solo 19 años de edad e hija del exprofesional Juan Carlos Domínguez, perdió la vida el pasado 9 de febrero, en el cruce de la N-620 a la altura del polígono de Los Villares, tras ser arrollada por un camión cuando entrenaba. La noticia dejó al mundo del ciclismo completamente consternado por su dureza y la corredora del Sopela contaba con un futuro esperanzador por delante y estudiaba en la Universidad de Salamanca pese a ser nacida en Valladolid. Su padre, que militó en el Kelme, el iBanesto.com, el Phonak y el Vitalicio con el cambio del siglo, entre otros equipos, ganó en 2002 una etapa del mítico Giro de Italia, con lo que vistió la maglia rosa. Por ello, personalidades de mucho prestigio como Alejandro Valverde u Óscar Freire han querido rendir tributo a su figura y han afirmado que “no hay palabras ante algo así”.

Sin embargo, las muestras de cariño no han quedado únicamente ahí, dado que se organizó una preciosa y respetuosa marcha ciclista en su honor desde el Multiusos Sánchez Paraíso hasta el lugar en el que se originó el accidente. Por otro lado, alguien sumamente destacado en el ámbito de las dos ruedas en tierras charras como Dori Ruano, campeona del mundo en pista, ha dicho a SALAMANCArtv AL DÍA que “como ciclista ha sido duro, pero también porque Juan Carlos es muy buen amigo mío. Hemos competido en la misma época y nos une una gran amistad. Él me dijo en septiembre que ella tenía ganas de conocerme y entrenar conmigo, pero a mí me daba miedo la carretera y no he podido llevarlo a cabo. Ha sido algo trágico y lo que viví con sus padres en Valladolid fue muy duro”. Mientras, Oché Alonso, máximo responsable de la Escuela de Ciclismo Promesal, ha añadido que “lo hemos vivido con mucha pena y cada día que pasa te acuerdas de ella. Le pasó a Estela como pudo haber sido a cualquier otro y es una desgracia muy grande, pero hay que mirar hacia delante con las mayores precauciones posibles, más allá de que hay veces que todo depende de terceras personas y no de nosotros mismos”.

Entre tanto, ambos han dado su punto de vista de lo acaecido a este medio de comunicación. “Me da pánico porque en la época que yo montaba en bicicleta no veías tanto peligro porque la gente no iba al móvil, al GPS y todo lo demás. Había menos tráfico también y la alternativa sería estar separados los peatones de los ciclistas. Los carriles bicis de la actualidad no nos llevan a ninguna parte, hay algunos que no tienen sentido por la poca duración que manejan y es algo sin pies ni cabeza. Los que deberían hacerlo bien no saben el peligro que supone andar en bicicleta”, ha espetado la tres veces olímpica, algo ante lo que el ‘jefe’ de Promesal ha manifestado que “los conductores cada vez están más concienciados, al igual que los ciclistas pese a que también hay imprudentes. En décimas de segundos se puede producir un accidente de tráfico y hay cosas que no se pueden controlar al ser cosa del destino de cada uno”.

De este modo, los dos han ofrecido sus conocimientos y consejos a los más jóvenes para reducir a la mínima expresión los peligros: “En el cruce que sucedió lo de Estela, los ciclistas que estamos experimentados no pasamos ni de coña. Una de las cosas que me decía su padre es que ella era muy joven, que no tenía experiencia e igual no percibía igual el peligro. Hay que asumir los menores riesgos posibles y si compras menos papeletas, mejor. Lo ideal es ir a carreteras con poco tráfico y buscar recorridos en los que sea mínimo si lo hay. Hasta llegar a la carretera de Valladolid tenemos que pasar todo el polígono con su correspondiente peligro, igual que en la de Ciudad Rodrigo y el nudo de autovías. Si los políticos fueran conscientes de lo que hay, igual harían vías de acceso para que la gente hiciera deporte. A los chavales les vamos dando pautas para ir en paralelo, dar paso al vehículo y sí que hay concienciación. El problema puede ser más para las personas mayores o los que salen los fines de semana. Hay que facilitarle las cosas al conductor, debemos ser capaces de predecir lo que puede suceder a nuestro alrededor”.

SUS MAYORES SUSTOS

Además, Dori Ruano ha confesado su peor experiencia encima de una bici, puesto que ha indicado que “en la carretera de Ledesma, un camionero me pasó rozando y le hice un gesto con el dedo inconscientemente. Él se bajó del camión con una vara de hierro y amenazándome, por lo que acabé pidiéndole disculpas pese a que la culpa era suya de lo acojonada que estaba. Era muy jovencita y casi no fui consciente del peligro. En el momento te sale una vena de agresividad como defensa. Me sentí indefensa y me fui, que encima estaba yo sola y sin nadie al lado. No volví a coger esa carretera en la última parte de mi carrera deportiva y siempre me iba por otras más tranquilas”. Por su parte, Oché Alonso ha hecho lo mismo y ha espetado que “en mi etapa de corredor sí que tuve algún susto, pero también entrenando con los chavales me ha sucedido en algún adelantamiento en el que los coches pasan muy pegados. Muchas veces me han dado con el espejo retrovisor y eso es lo que más miedo me da porque te puedes meter debajo de un coche o un camión”.

Asimismo, la conocidísima ciclista ha indicado que “dejé la bicicleta de carretera por la de gravel al ver que cada día había varios muertos o accidentes en las carreteras. Si te pasa algo, te pasa a ti… pero los que los sufren son los de tu alrededor y no me apetece que mi familia tenga que vivir con eso. No pienso en mí, aunque egoístamente sea mi pasión, sino en mi gente por si me pasa algo muy grave, me quedo en silla de ruedas o cualquier cosa. Veo difícil que esto mejore porque yo tengo el radar puesto cuando voy con la bici y siempre me encuentro a dos o tres conductores que van con el móvil en la mano y no te ven. Siempre vamos con prisa y corriendo, llamando, hablando, al Whataspp, al GPS y eso te descentra de la conducción. Veo complicado a medida que avanza la sociedad que cambiemos”.

Por último, Oché Alonso ha finiquitado su participación con un mensaje de ilusión: “Quiero pensar que esto irá a mejor y es un tema de educación, llevamos un tiempo en el que se van implantando los carriles bici y es algo que toca aprende desde pequeños como en los colegios”.

En definitiva, los datos de la Dirección General de Tráfico reflejan que entre 2012 y 2021 han muerto 693 ciclistas en accidentes producidos en vías urbanas e interurbanas de España, una cifra que es tan disparatada como trágica, algo ante lo que se debería reflexionar desde todas las esferas para conseguir que Estela Domínguez y su hermosa familia sean las últimas que tengan que pasar por algo así.