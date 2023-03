El espectacular Cristo pintado por el artista Caín Ferreras

Se inicia la Semana Santa con el secreto mejor guardado, con la obra pictórica que servirá para ilustrar el cartel que la anuncia, obra de un artista destacado que, generosamente, acepta el ofrecimiento de La Tertulia Cofrade Pasión. Engrandecer la vivencia de la Semana Santa a través de la cultura, un objetivo que para Félix Torres, presidente de la Asociación, tiene este año una mayor significación tras los años detenidos de la pandemia en los que la obra de Eusebio San Blas sirvió de cartel anunciador de un tiempo ya en el recuerdo. Se celebran, recuerda Torres, treinta años en los que el Cartel de la Pasión ha iniciado la Semana Santa, y en esta ocasión, la cara más pública de la Tertulia, junto con su revista, insignias de la misma, se presenta con la sorpresa de la obra del artista Caín Ferreras. Un cuadro de grandes dimensiones que, ante la presencia de la Primera Teniente Alcalde de Salamanca, Ana Suárez Otero, el Presidente de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes y miembros destacados del mundo cofrade salmantino, se desveló ante la admiración del público presente.

Una obra que, para su autor, siempre reacio a hablar de su trabajo “Representa la conexión con un mundo, el mundo cofrade que le ha ofrecido un espacio de libertad”. Caín Ferreras, a quien no le gusta que su opinión prevalezca, se mostró absolutamente agradecido e insistió en esa libertad que la Tertulia Cofrade Pasión, asesorada siempre de forma artística por el pintor Andres Alén, le ofreció desde el comienzo del encargo que, para quien lo desconozca, el autor aborda de forma absolutamente desinteresada.

Cuánto nos acompaña la obra de Caín Ferreras. El vídeo con el que los fotógrafos José Amador Martín y Carmen Borrego recorren su obra, trabajo de Diseño Web Global con música original de Fernando Sánchez Gómez, “Ferciborg”, sirve para que el público recuerde algunos de los murales que acompañan nuestros pasos en esta Salamanca donde vuelan las cigüeñas del artista extremeño. Llegado de la trasgresión del graffitti, de la modernidad del arte urbano, nos hemos acostumbrado a los caleidoscopios de color de Caín Ferreras, a sus rostros profundos, a sus inmensos murales que nos acompañan, miradas llenas de sabiduría que interpelan al espectador, que nos siguen en las prisas cotidianas. Suyos son los magníficos pájaros con los que volamos en la Santa Marta del río que nos lleva, y suyos, en definitiva, esos ojos que nos siguen en los recorridos salmantinos.

Y son los ojos, precisamente, los que nos interpelan en el magnífico, en el sorprendente cartel de Caín Ferreras. Hacer la presentación de su obra es fácil, todos la conocemos. Enfrentarnos a un cartel sorprendente es más complejo. Ferreras ha tomado la iconografía clásica del Ecce Homo para retratar, en un primer plano brutal, a un Cristo tocado de corona de espinas que no se abate sobre el hombro presa del desaliento ni del dolor como en la iconografía clásica, como me hizo ver la historiadora del arte Montserrat González. El Cristo de Ferreras es un hombre que afronta su destino trágico con fuerza, con dignidad, con una mirada que interpela al espectador. Ruptura de la tradición que, sin embargo, se deja ver, en la sacralización dorada, en la sangre, pan de oro que resbala por su rostro.

No es el Cristo de Caín una imagen típica del Cristo rubio y blanco de amable dulzura. Es la imagen del hombre maltratado en un tiempo de guerras, abusos, inmigración y muerte de rasgos agotados, curtidos por el trabajo a la intemperie. Un rostro sufriente para recordarnos, desde el luto litúrgico del morado, no solo la Pasión que anuncia el cartel, sino el dolor de la vida que enfrentamos día a día, el dolor con el que empatizamos, el dolor que nos hace humanos. Fieramente, directamente humanos. Una obra, en suma, que no solo entronca con el estilo del artista extremeño radicado en Salamanca que ya recorre tantos lugares con su obra plena de fauna, flora y miradas que hablan por sí solas, como sus hermosos tatuajes, sus minimalistas piezas de obra gráfica en las que practica el aforismo con frases contundentes y bellísimas, sino que abre un significado espiritual nuevo. Ese que también sirvió para su instalación en la catedral de Plasencia con motivo de las Edades del Hombre y que fue un ejercicio de originalidad y de humanismo.

Fieramente humano, nos interpela el cartel que, este año, ha elegido la Tertulia Cofrade Pasión con la valentía que les caracteriza. Porque se trata de ir más allá de lo consabido, vivir la vivencia con pasión, con una perspectiva que nos engrandece… como engrandecen las calles y nuestro paso las obras de Caín Ferreras, ya parte de la piel de la ciudad letrada, ya Pasión absoluta coronada de las espinas de su fuerza social, contestataria, ya coronada, sin duda, del genio de su obra.

Charo Alonso.

Fotografías: Fernando Sánchez Gómez.