Javier Iglesias seguirá con sus atribuciones como concejal

El pleno del Ayuntamiento de Salamanca, celebrado hoy en sesión ordinaria, rechazó desposeer al concejal del Partido Popular Javier Iglesias de sus atribuciones de edil delegado de Coordinación Territorial por su condición de investigado en el proceso judicial abierto por las primarias de 2017 en el PP salmantino, según informa ICAL. La moción en este sentido, presentada por el Grupo Municipal Socialista, fue rechazada con el voto en contra de los ‘populares’ y de su socio de Gobierno, Ciudadanos, a pesar de los votos a favor de los socialistas y del Grupo Mixto, formado por Podemos e Izquierda Unida, y la abstención del concejal no adscrito.

Fue la tercera vez que se debatió acerca de la condición de investigado de Iglesias en el pleno municipal, aunque con un matiz. En esta ocasión, el PSOE no exigió su dimisión o cese, sino que el concejal ‘popular’ fuera desposeído de sus responsabilidades como concejal delegado, tal y como ocurrió con Fernando Castaño hace un par de semanas. De hecho, la clave de la moción radicaba en el sentido del voto de Ciudadanos, pues lo socialistas pensaban que “quizá algunos de los que votaron entonces que no, reconsideren ahora su voto”, en palabras de su portavoz, José Luis Mateos.

El líder de la oposición aludió al caso de Castaño y lo hizo también a unas declaraciones del coordinador autonómico de Ciudadanos, Manuel Hernández, sin responsabilidades municipales en el Ayuntamiento de Salamanca, tras el ‘castigo’ a su compañero de siglas, cuestionando la decisión del alcalde, Carlos García Carbayo, y aludiendo a la condición de investigado de Iglesias, miembro del equipo de Gobierno y con las atribuciones intactas. “Hay declaraciones de este partido diciendo que había que poner el foco en alguna persona que sí está investigada”, insinuó.

Tras el planteamiento de la moción por parte de Mateos, el debate prosiguió por el concejal no adscrito, Ricardo Ortiz, quien finalmente se abstuvo, y comentó, sobre el PSOE, que “vaya mal momento para presentar esta moción con la que está cayendo en Madrid con algunos de sus diputados”, mientras sugería que, si finalmente Ciudadanos votaba a favor, podrían plantear una moción de censura que convirtiera Mateos en alcalde “aunque fuera solo un par de meses”. Virginia Carrera, edil de Izquierda Unida, reconoció que no basta con estar investigado para exigir un ceses, pero consideró que sí en el caso de Iglesias, porque “hay apertura de procedimiento” y eso “daña la imagen del Ayuntamiento”. Diez se sumó esta consideración y aprovechó para insinuar que la delegación del concejal, habida cuenta de su participación en la vida municipal, ha sido “bastante testimonial”.

Una vez llegó el turno para conocer el posicionamiento de Ciudadanos, la primera teniente de alcalde, Ana Suárez, aludió a la intervención de su compañero Fernando Castaño cuando se debatió sobre este asunto por última vez. “Dijimos que la resolución judicial no es firme y que el daño de aprobar una dimisión podría ser irreparable. No ha cambiado absolutamente nada en el proceso judicial durante este tiempo. No nos subimos a ese carro de oportunismo y seguimos apostando por la estabilidad de este Gobierno y la estabilidad de esta ciudad”, zanjó.

Tras Suárez, llegó el turno de palabra para el portavoz ‘popular’, Fernando Rodríguez, portavoz popular que aseguró que “han aumentado los motivos” para rechazar la moción, en alusión a que “hay un informe del Tribunal de Cuentas que considera ajustado a la ley de financiación de partidos políticos el pago de cuotas con dinero aportado por cargos públicos al no constituir dichos pagos donaciones prohibidas por la ley”. “Esta moción, hay que decirlo, no va en realidad dirigida contra Javier Iglesias ni el PP, esta moción que se reboza en el ‘carroñerismo’ político, no es más que un intento oportunista de socavar el pacto político de Gobierno”, sentenció Rodríguez,