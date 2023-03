La salmantina Araceli Mangas, distinguida como doctora honoris causa por la Universidad Nebrija

La Universidad Nebrija nombró doctora honoris causa a la jurista Araceli Mangas en atención a sus “excepcionales méritos en el ámbito académico y judicial”. La propuesta de la Facultad de Derecho y de Relaciones Internacionales de la Universidad Nebrija se hizo efectiva en una ceremonia en el Campus de Madrid-Princesa. Con un “gran sentimiento de gratitud” y una “profunda emoción e incredulidad”, la catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid resumió en sus primeras palabras el espíritu de su discurso: “Me honra mucho cuando he sido reconocida al margen de las hipotecas político-sindicales o de la tribu universitaria. Lo que nunca he estado es al margen de las preocupaciones sociales y políticas de la sociedad de mi entorno y, con el tiempo, he comprobado que la sociedad lo ha agradecido”.

Bajo el lema Reconfiguración de las relaciones internacionales en tiempos de crisis, Araceli Mangas, vocal de la Comisión Española de Derecho Internacional Humanitario, reflexionó sobre “hechos impactantes que nos preocupan y ocupan, hoy, en 2023” desde el contexto de la seguridad y defensa europea e internacional donde “se puede hablar de lo vivido en estos años como una policrisis que marcará el orden (o desorden) internacional”.

La pandemia, la guerra en Europa, la crisis energética, la crisis agroalimentaria, la inflación o los populismos son argumentos recurrentes para apreciar tiempos duros, “pero en realidad, todas las generaciones han creído enfrentar retos y mutaciones insuperables”. La catedrática de la Universidad Complutense pidió afrontar “con serenidad” la realidad que nos ha tocado vivir dado que “no somos la única generación en la Historia que ha afrontado situaciones excepcionales ni soportado las mayores tragedias o inseguridades. Recordemos que una misma generación combatió en dos grandes guerras -la Primera y la Segunda Guerra Mundial con 11 años de combates generalizados y genocidio- y también sufrió la gran pandemia de gripe A de 1918-1920 con más cien millones de muertos”.