¿Quién es el rival del Perfumerías Avenida en cuartos de Euroliga y cuándo se enfrentan?

El Perfumerías Avenida se medirá al poderoso USK Praga, un fijo en las últimas Final Four, en los cuartos de final de la Euroliga Femenina. Se trata de un equipo que ha terminado segundo en su grupo y que cuenta con un cetro continental en sus vitrinas tras lograrlo en 2015.

Mientras, en sus filas destacan jugadoras de máximo nivel como María Conde, Brionna Jones, Temi Fagbenle o Alyssa Thomas. Por otro lado, el bando checo marcha primero en la Liga de su país y todavía no sabe lo que es perder en la presente temporada por su enorme plantilla.

Además, la nueva fase de la máxima competición europea se celebrará el martes 14 y el viernes 17 de marzo y, en caso de necesitarse un tercer enfrentamiento, el jueves 22 de marzo. Entre tanto, la Final Four, que aún no dispone de sede, tendría lugar del 14 al 16 de abril.

