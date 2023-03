Los radares que hay en la ciudad de Salamanca: ubicaciones y límites

Los radares son elementos que están a la orden del día para vigilar que los conductores cumplan con las normas de tráfico y, en especial, con las limitaciones de velocidad establecidas en cada una de las vías. En Salamanca hay 17 cabinas repartidas en diferentes puntos de la ciudad, puntos de control de velocidad que son de competencia municipal.

Junto a ello, un total de 3 radares que van rotando cada 15 días por esas cajas. Es decir, no todas las cajas están en funcionamiento todos los días del año y a la vez. Aunque el afán de ellos no es recaudatorio, sino la prevención y la vigilancia en las calles de la ciudad.

Las ubicaciones de las cajas son fijas y están repartidas por diferentes puntos de la ciudad. En este mapa, puedes consulatrlos todos.

Radares en la provincia

En la provincia de Salamanca hay un total de ocho radares fijos que dependen de la Jefatura Provincial de Tráfico (DGT) y que durante el año 2022 han registrado 9.498 sanciones. En el mismo periodo de tiempo, si se tienen en cuenta las sanciones de radares fijos, de tramo y móviles, las denuncias formuladas ascienden a 42.497.

Por desglose sobre las denuncias por exceso de velocidad, el mayor número lo han captado los radares móviles sin parada, con 21.880 infracciones. Le siguen los radares fijos con 9.498 y el radar de tramo con 9.244 sanciones. Los radares móviles que han supuesto una infracción con parada se sitúan en 1.875.

El radar que más multa en Salamanca es el que está situado en la A66PK340.425D0, en la bajada hacia la rotonda de Buenos Aires. Registra 4.357 denuncias en tan solo un año. Una cifra que ha bajado en comparación a años anteriores, donde se han llegado a registrar entre 20.000 o 50.000 sanciones en tan solo doce meses. Este descenso en las sanciones se debe al programa de rotación absoluta en el que se encuentran estos radares, es decir, igual que los de competencia municipal, cada cierto periodo de tiempo rota, y no todas las cajas contienen un radar los 365 días del año. Le sigue el que está en la A62PK233.35 que registra 1.963. El siguiente es el de la A62PK233.600D2 con 1.302. SA20PK93.550D5 con 761. A62PK207.1D2 con 677. N63PK373.950D con 226. N63PK364.950C0 con 189 y el ubicado en la N501PK76.800C0, que ha registrado 23 sanciones.

También llama la atención el de tramo con más de 9.200 sanciones, en la carretera de Vitigudino. En este caso, es de los más conocidos entre los salmantinos por la cantidad de sanciones que registra, derivadas de la modificación de la ley que suprimía la posibilidad de superar el límite genérico de la vía en 20 km/h para adelantar.

Todos los radares de Salamanca ciudad y los ubicados en las carreteras de la provincia, se encuentran en el programa de rotación. Los que dependen de la DGT rotan a nivel regional, por lo que pasan por todas las provincias de Castilla y León. “Eso genera que los radares pueden estar más tiempo y a cambio se mueven con mucho más dinamismo. La idea es no saber dónde están, no todos tienen un cinemómetro operativo, está dispuesto a recibirlo en cualquier momento y no sabemos dónde están”, explica Miguel Moreno, Jefe Provincial de Tráfico.