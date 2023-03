La Media Maratón Ciudad de Salamanca aguarda su turno con más de 2.000 participantes

La XI Media Maratón Ciudad de Salamanca está a la vuelta de la esquina y se llevará a cabo el domingo 5 de marzo desde las 10:30 horas. Se trata de una prueba organizada por el Club Deportivo Popular Media Maratón Ciudad de Salamanca, el Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, el Laboral Kutxa, la Diputación de Salamanca y la Policía Local, todo ello junto a la autorización de la Federación de Atletismo de Castilla y León al encontrarse incluida en el calendario autonómico.

EL RECORRIDO

SALIDA – Pº de la Estación, 9– Av. Cipreses – Gª Julio Robles - Gª Castilla y León – Av. Mª Auxiliadora - Av. Mirat – C/ Zamora – Pl. Mayor – Pl. Poeta Iglesias – C/ Quintana -Rúa Mayor – Pl. Anaya – C/Francisco de Vitoria – C/ La Fe – C/ Libreros – C/ Veracruz –Pl. de la Merced – C/Balmes – C/ Serranos – C/ Compañía – Pl. Agustinas – C/ Ramón y Cajal – C/ Fonseca – C/ García de Tejado – C/ Joaquín Zahonero – C/ San Claudio – Cuesta de la Encarnación – C/ Peñuelas de San Blas – C/ Cuesta de San Blas – C/ Vaguada de la Palma –Puente Sánchez Fabrés-Gª de la Charrería - N-620 - C/ de Buenaventura – Ctra. De Vecinos –C/ Tratado de Roma – Av. De la Virgen del Cueto –Pº de las Cuatro Calzadas – C/ de las Dos Encinas- Pº de las Dehesas – Pº Cuatro Calzadas – Av. De la Virgen del Cueto – Carril Bici (C/ Buenaventura) – N-620 – Pº Progreso – Puente Romano – C/ San Gregorio –C/Teso de San Nicolás – Carril bici ribera del Tormes – C/ Río Carrión – Av. De las Artes – Av. Aldehuela – Av. De la Reina Berenguela – C/Colombia - Pl. Alto del Rollo – Av. Comuneros – Parque La Alamedilla – META

FERIA DEL CORREDOR Y DORSALES

Se celebrará el sábado 4 en el pabellón de La Alamedilla bajo el siguiente horario: de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:30 horas. La entrega de dorsales se realizará en el mismo horario que la Feria del Corredor y el domingo 5 de 8:30 a 9:45 horas en el citado lugar. Los avituallamientos se establecerán puestos de avituallamiento de agua cada 5 km aproximadamente (5k, 10k, 15k, 19k). Además, en la zona de meta habrá un avituallamiento variado de líquidos y sólidos.

DATOS DE PARTICIPANTES

2.003 atletas masculinos

316 atletas femeninos

4 discapacidad auditiva masculina

2 discapacidad visual masculina

3 discapacidad intelectual masculina

1 silla de ruedas