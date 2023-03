"Me siento heredero de la tradición de mi partido, del trabajo de tantas y tantas personas"

Carlos García Carbayo, actual alcalde de Salamancas, aspira a presidir el Partido Popular de Salamanca. Una carrera para la presidencia provincial que disputa con “energía e ilusión”.

¿Cómo afronta estas últimas horas antes de la elección de los afiliados?

Con mucha energía y con mucha ilusión. Quedan pocas horas pero con mucha actividad, intentado corresponder a todas las ganas que ven los militantes de mi partido, a los que estoy muy agradecido. La ilusión de siempre, parece mentira en un partido que tiene tanta presencia en el gobierno de las instituciones, que tiene tanta tradición y que cada día pida más y más acción. Todo el mundo se mueve y no hace falta si quiera explicarles lo que tienen que hacer porque lo hacen muy bien.

Durante estos días ha visitado diferentes localidades, ¿qué balance hace de esas visitas?

Tengo muy buenas sensaciones y vibraciones. La impresión que saco de todas esas visitas es que mi partido sigue estando ahí, lo ha estado siempre en las duras y en las maduras, encuentros con alcaldesas y alcaldes que llevan más de 30 años algunos, de mandato, y ahí siguen, al mando de los ayuntamientos de esos pueblos, estando al servicio de los ciudadanos las 24 horas del día y con la misma alegría. Ese es el espíritu del Partido Popular, el de la cercanía, pegarse al territorio de servicio y la alegría de que las cosas se hacen bien, viendo como tus vecinos mejoran su vida. Eso es lo que tiene que hacer un político, para eso está, para escuchar, para trabajar, para tomar medidas y para intentar mejorar esa vida de los ciudadanos.

¿Qué necesita la provincia de Salamanca?

Tenemos muchísimo potencial, una provincia maravillosa, con una variedad paisajística que recomiendo conocer a todos nuestros visitantes. La capital tiene mucho tirón, pero la provincia tiene muchísimo potencial. Somos líderes en innovación, en investigación, estamos apostando por el desarrollo logístico y por la industria vinculada al conocimiento y desarrollo tecnológico, una industria agroalimentaria puntera y un modelo turístico de éxitos que tenemos que potenciarnos y coordinarnos más. Yo siempre les digo a mis paisanos que tenemos que confiar más en nosotros mismos y que tenemos que contar mucho más lo que hacemos. Nuestros pueblos son la gran base territorial del Partido Popular, eso que nos hace tan fuertes, tan potentes y tan inigualables. Esa es la fortaleza del PP, las personas que desde los pueblos sostienen nuestro partido.

¿Y una persona para presidir el Partido Popular de Salamanca?

Un presidente es galvanizar toda esa energía y fuerza en nuestro partido, ponerse a disposición de los militantes, escucharlos, saber cuáles son las necesidades del territorio y a partir de ahí consensuar con el resto del partido cuáles son las medidas más efectivas y ponerlas en marcha. Nosotros contamos con mucha experiencia de gestión, ese es uno de los avales del Partido Popular, la buena gestión reconocida por los ciudadanos en toda la provincia, en el alfoz, en la propia capital; eso es lo que nos hace muy fiables para los salmantinos. Por lo tanto, es encauzar todo ese caudal de energías y de ganas desde las instituciones, porque somos un partido de gobierno, nosotros siempre salimos a ganar para gobernar y para que los ciudadanos vivan mejor y partir de ahí a trabajar, y a aplicar esas políticas.

Presentó más de 1.000 avales, ¿se siente respaldado?

Lo primero que tengo que agradecer es el apoyo y el cariño de los militantes del partido, que he sentido desde siempre. Hay una corriente de optimismo y entusiasmo en torno al Partido Popular y eso no tiene que ver con mi persona, tiene que ver con que nuestro presidente nacional y nuestro presidente regional tienen mucho tirón y en este momento hay muchos españoles, no solo del Partido Popular, que ven en Feijóo esa alternativa y esa gran esperanza para el gobierno de España. Hay muchas personas que en estos momentos saltan de la silla como si estuvieran viendo la final de la Champions diciendo “yo quiero formar parte de este equipo del PP, quiero ser ganador y estar al lado del Partido Popular”. Eso es lo que siento yo, esos avales circunstancialmente me apoyen en la candidatura yo lo agradezco muchísimo pero así lo tomo, como un aval a un gran proyecto político nacional que esta cada día con mas empuje.

¿Qué ocurre con el aumento de las afiliaciones de las que se ha hablado en los últimos días?

Es muy equivocado, muy desacertado y desde luego no hay unas afiliaciones buenas o malas, no hay unas verdaderas y falsas. Todos los afiliados del Partido Popular son bienvenidos, y eso es lo que quiere un partido, que se afilie la gente. Otros partidos no pueden disfrutar de ese entusiasmo y de tantas afiliaciones porque no interesan o interesan menos. En nuestro partido interesan muchísimo y en este momento todavía mas y por eso yo siempre he dado la bienvenida a los afiliados. Creo que no podemos distinguir entre los afiliados que a mí me interesan, estos son los buenos, y los que a mí no me interesan. Queremos dar participación y abiertas las puertas del PP a los afiliados y que se participe en la vida del partido. No se puede estar hablando de fomentar la participación y paralelamente cerrar la puerta del partido a afiliados, eso es inconcluyente. Y desde luego no hay afiliados falsos, hay afiliaciones ciertas.

¿Chabela de la Torre es una rival fuerte?

Tengo todo el cariño y respeto a los militantes de mi partido, y por lo tanto sea una persona u otra yo estoy encantado de compartir un proyecto político con la gente que quiera que nuestros ciudadanos vivan mejor. No entro a calificar si es fuerte o no es fuerte, es una militante y somos militantes todos del Partido Popular.

¿Se ve como ganador?

Yo siempre salgo a ganar y si no me viera como ganador no saldría a disputar la victoria. Es una característica y una seña de identidad de mi partido: siempre a ganar, siempre a ganar y siempre a ganar. Particularmente a mí em gusta mucho a ganar, asique salgo siempre a ganar y esa es mi esperanza. No solamente por mí, sino por todas esas personas que me apoyan y que tienen la ilusión de ganar para trabajar.

¿Qué es lo primero que hará Carlos García Carbayo si se convierte en presidente provincial del PP?

Un llamamiento inmediato, tenemos unas elecciones municipales que son clave y en las que tenemos que mejorar nuestras resultados, en las que tenemos que revalidar los gobiernos de la gran mayoría de los municipios de Salamanca y conquistar otras alcaldías muy importantes, tenemos que mantener el gobierno de la Diputación provincial, seguir siendo ese apoyo fundamental para el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco y preparar otro de los grandes retos a al vista, esas elecciones generales en las que todos queremos que Feijoó llegue a la Moncloa. Esa va a ser el llamamiento, todos juntos, con fuerza, con ganas y a ganar.

Una última reflexión.

Me siento heredero de la tradición de mi partido, del trabajo de tantas y tantas personas que durante años han hecho este partido más grande, que han hecho a Salamanca mucho más fuerte y me siento con la responsabilidad de seguir llevando esa antorcha y de seguir ampliando cada día más la base del PP, con le mismo orgullo de siempre para conseguir la confianza mayoritaria de los salmantinos y con el único objetivo de servirles. Estoy muy orgulloso de representar a los militantes del Partido Popular y quiero representarlos como Presidente del Partido en Salamanca.