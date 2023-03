“El uso de detectores de radares conlleva una sanción muy grave”

La Jefatura Provincial de Tráfico registró 31.622 denuncias por diferentes tipos de infracción en 2022. Del total, 21.880 corresponden a excesos de velocidad por radar móvil ATGC sin parada y 1.874 a radar móvil con parada. Además, la carreteras de la provincia tienen 8 radares fijos y 1 de tramo que han registrado, entre todos, casi 20.000 sanciones durante todo el año.

El Jefe Provincial de Tráfico, Miguel Moreno, repasa los datos del pasado año en las carreteras salmantinas. En ese puesto lleva desde 2012, cuando llegó desde Zamora. Haciendo balance de todos años destaca la modernización del servicio administrativo y las mejores en cuanto a datos de accidentalidad.

El exceso de velocidad es la infracción más común entre los salmantinos.

En general es la infracción más presente y lo es por dos razones básicas: porque realmente se infringe y porque no se respetan los límites de velocidad. Es verdad que el 80 u 85% de esas infracciones son las menos graves, en cuanto a cuantía y reducción de puntos. El exceso de velocidad es la norma más virulentada y también la infracción más fácil de detectar y de demostrar, porque se tienen los medios electrónicos para ellos.

¿Cuál es el perfil de los conductores que más infringen esta medida?

Los datos que nos van dando las estadísticas muestran que más del 90% son hombres, en esta provincia y en toda España. Un hombre de mediana edad de entre 40 y 50 años, con un coche de media-alta gama, en la mayoría de ocasiones consumidor de alcohol y suele ser una persona que por su profesión conduce mucho. Ha quedado atrás ese cliché de los jóvenes en fin de semana al salir de la discoteca.

Muchos conductores utilizan detectores de radares, ¿en qué punto están?

Los detectores de radares no se pueden utilizar, pero los avisadores sí. Los avisadores son esos que muchas personas tienen en sus vehículos y que en ocasiones ya vienen incorporados en los propios vehículos. El detector está prohibido y tiene una sanción muy grave.

¿Qué les diría a las personas que intentan evitar a los radares?

Que es una trampa, porque al final genera una falsa sensación de impunidad sobre todo frente al accidente y a la infracción. Hay radares que son indetectables, que son los que utilizan infrarrojos y no hondas, entonces los detectores no sirven para muchos de ellos. Una falsa realidad que hasta que no nos enfrentamos a un accidente, sobre todo con heridos, no sabemos la dimensión que tiene.

¿Se va a añadir algún radar fijo más a las carreteras de Salamanca?

Hay un Plan de Equipamiento de carretera de cuatro años, que contemplaba mucho equipamiento: paneles de mensajería variable, aforadores, lectores de matrículas y también radares. Hay varias propuestas de radares de tramo y en autovías fundamentadas en los antecedentes de accidentalidad, de intensidad circulatoria y en condiciones de la vía, que creemos que son propicias para ser vigiladas.

¿Es una medida efectiva el poner algunas calles a 30 km/h?

Absolutamente. Esta medida ha marcado un antes y un después, se ha reducido un 20% el número de fallecidos en ámbito urbano después de su implantación. Yo creo que es esencial. límite de 30 España fue uno de los primeros países en ponerlo, y muchos ahora los van a copiar.

¿Qué ‘puntos negros’ tenemos en estas carreteras?

En Salamanca hay dos Tramos de Concentración de Accidentes. Formalmente tenemos la rotonda del E. Leclerc, en la SA20. Por la intensidad que tiene, por las condiciones de la vía tiene un número de accidentes con daños personales superior a la media, aunque el 99% de los accidentes que registra son leves. Y también lo tenemos en la SA300, entre Salamanca y Villamayor.

El consumo de alcohol y drogas en conductores también es elevado, con más de 400.

En una provincia como Salamanca el índice de positivos está por debajo de la media de España. Pero es verdad que es menos del 1% cuando haces un control aleatorio, pero según las estadísticas del Instituto Nacional de Toxicología, el 40% de los fallecidos en accidentes de tráfico tenían alcohol por encima del límite. Es decir, es muy difícil pillarles a todos y los accidentes se ceban con la gente que ha consumido alcohol.

Otro tipo de infracción es el uso del teléfono móvil.

Pocas son, ya que el récord lo hemos llegado a tener en 1500 multas en un año. El mensaje desde el punto de vista de la ley es intentar llamar la atención de que la velocidad haya sido superada como la mayor causa de muerte por la distracción. Ver a gente ya no hablando, si no whaspsapeando mientras conduce, tenemos que hacer algo. La distracción tiene muchas formas, pero este tema es de las principales.

¿En qué punto está el proyecto de la Zona de Bajas Emisiones en la ciudad?

Yo sé que el Ayto. tiene el proyecto. Evidentemente es un tema urbano, pero los municipios cuentan con la DGT para homogeneizar las normas de las cámaras que van a controlar esa vigilancia, y por supuesto nos van a comunicar cuál es la zona para que estén cartografiadas todas en la web, también se ha consensuado una señalización única para estas zonas y el tema de las etiquetas medioambientales es esencial para la clasificación de los vehículos que pueden o no acceder a esa zona.

En definitiva, ¿los salmantinos cumplen las normas?

En el tema de la seguridad vial hay dos caras: la educación y la vigilancia. Si falla una de las dos, no sirve de nada. Ese binomio es necesario y es totalmente aplicable a los salmantinos.