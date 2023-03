El CD Carbajosa, el equipo que va 17-0 y disparado hacia Liga EBA: "El grupo humano que hemos formado es muy grande"

El CD Carbajosa está viviendo una temporada sensacional y se encuentra en plena búsqueda del ascenso a Liga EBA desde Primera Nacional. De hecho, su récord hasta la fecha es de 17 triunfos y ninguna derrota, motivo por el que marcha primero en la tabla de clasificación.

Así, desde SALAMANCArtv AL DÍA hemos hablado con Juanjo García, el entrenador, y ha dicho que "las sensaciones son muy buenas y los números hablan por sí solos, pero el grupo humano que hemos formado desde que Javier Cooper organizó el equipo es muy grande. Ya en el primer entrenamiento que llevamos a cabo supe que habría buen feeling. Estoy muy contento de formar parte de esto".

Por otro lado, el coach ha detallado el potencial de los suyos en el plano deportivo: "Destacaría la solidez defensiva porque en ataque tenemos muchísimo talento con jugadores que actúan en varias posiciones, aunque desde el primer día les intenté transmitir que debíamos atacar desde atrás y somos la mejor defensa de la Liga. Todos se ponen el mono de trabajo".

Además, el balance de 17-0 no ha pasado desapercibido para nadie y habla sumamente bien del conjunto charro, motivo por el que el técnico ha asegurado que "si fuéramos 16-1 o 15-2 no decaeríamos igual para pelear por la Final Four y no bajaremos la intensidad más allá de que tener cero derrotas es bonito. No es fácil mantener la actitud de querer ir a más y eso lo hemos logrado. Tenemos un grupo de chavales jóvenes e intento que cada día sea un aprendizaje para que disfruten, siempre hay momentos para la risa más allá de que nos tiremos todo el entrenamiento a máxima intensidad. Me gusta mucho hablar con mi hermano, que está en el Perfumerías Avenida, para mantenerme en constante crecimiento y trasladarlo a la pista".

LAS MATEMÁTICAS

Asimismo, las cuentas para quedar campeón ya se echan en el seno del CD Carbajosa: "Si León pierde contra Aldeamayor y nosotros ganamos a La Flecha ya lo seremos, pero si León gana a Aldeamayor hay que esperar al fin de semana siguiente para ganar a León. La idea del club es ascender a Liga EBA claramente, pero se necesitan ayudas y en verano ya veremos si se puede competir en ella o no al final".

De este modo, el preparador ha abordado el tema de su futuro y ha espetado que "firmé por un año y estoy ilusionado, por lo que doy el máximo de mí y ya hablaremos del tema porque lo primero es conseguir el objetivo. Si estamos de acuerdo, está claro que seguiremos juntos; si no es así, seguro que nos desearíamos ambos la mayor de las suertes".