Vilaró promete batalla: "Pelearemos por estar en la tercera Final Four seguida"

Andrea Vilaró, jugador del Perfumerías Avenida, ha atendido a la prensa local tras clasificarse para los cuartos de Euroliga.

Valoración: "Creo que como equipo, a pesar del desgaste del otro día, hemos sacado más energía todavía. Su plantilla es corta y hemos intentando no tocar mucho el plan táctico del primer día, aunque hemos corregido cuatro errores que tuvimos. Hemos dado un golpe sobre la mesa y nos vamos terceras de grupo. Hoy es el día en el que el equipo pasa de nivel después de lo que hemos vivido y es gracias al trabajo de Pepe. Podemos competir y no debemos bajarnos de ese carro".

Su carácter: "Llevo muchos años peleando y me pone contenta que cualquier compañera de equipo se ponga caliente con este tipo de partidos. Jugar así es una energía enorme. Hoy he sido yo, pero otros días fueron Silvia, Maite o Bridget. Lo importante es haber ganado".

Araújo: "Me sabe mal por María Araújo porque es colega y Uni Girona está sufriendo mucho con las lesiones. Ojalá sea un susto, pero si no es así hay que echarle una mano en lo que necesite".

Cuartos: "Iremos a Praga a ser descaradas y no tenemos nada que perder. Ojalá no sea el último baile en Euroliga y pelearemos por estar en la tercera Final Four seguida. En Würzburg es muy difícil que den la campanada".

Las críticas: "Pedí paciencia en el mes de enero y el equipo está en una dinámica totalmente distinta. La lectura positiva es que hemos sabido volver pese a no ser fácil el camino y ahora seguiremos compitiendo para terminar al alza la temporada. La gente da por muertos a los equipos en noviembre y eso nos cabreó bastante a las que llevamos un tiempo en el negocio".

Marea Azul: "Nos hemos ganado la estima de la afición durante los últimos años y han empatizado con nosotras en las horas bajas. Se lo agradecemos muchísimo y sin ellos no hubiese sido posible".