Souley, el central de moda en el Salamanca UDS: "Me siento cómodo y preparado para lo que necesite el míster"

Souley Gassama, jugador del Salamanca UDS, ha atendido a este medio de comunicación para hablar de su labor como central o lateral, la racha del equipo, el próximo partido y el playoff.

Tres victorias seguidas: "Creo que las sensaciones son buenas y era algo que llevábamos tiempo buscando. Hay una gran dinámica en el equipo ahora mismo. Esto era un proceso de mejoría y había cosas que mejorar".

Cerrar los partidos: "Llevamos un tiempo que nos pasan cosas así y el fútbol funciona de esa manera. Es una cosa que nos sucede, pero trabajamos en ello para mejorarlo también. No sé si es por presión o por qué, aunque estamos concienciados de ir a ganar siempre".

Central: "Me encuentro bien, igual que de lateral. Desde hace tiempo he jugado ahí en otros clubes y es una cosa que no me condiciona para nada. Me siento cómodo y preparado para lo que necesite el míster".

Lateral: "Las dos posiciones me gustan y no me voy a condicionar por ninguna. Me manejo bien en ambas y jugaré en el sitio en el que me diga el míster para dar lo máximo al equipo".

Becerril: "El partido de esta semana es difícil, igual que el resto. Vamos partido a partido y todos son importantes, pero sí que es verdad que el campo del Becerril es de mucha lucha y competencia. Iremos preparados".

Playoff y segunda plaza: "Nos centramos en nosotros y no miramos la clasificación, ya veremos el puesto en el que estamos al acabar la temporada".