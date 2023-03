La bejarana María González Cano presenta su nuevo libro: "Nunca más tú sin ti"

El Casino Obrero de Béjar será el lugar donde la natural del propio municipio , María González Cano, presentará su nuevo libro "Nunca más tú sin ti”. Este acto tendrá lugar el próximo viernes 3 de marzo, a partir de las 20:00 horas, con Marina Hernández Martín como presentadora.

María González es natural de Béjar, aunque desde hace cerca de 18 años reside en Madrid, aunque no ha perdido de vista la tierra que al vio nacer en 1983. El rumbo de María cambió en 2013 “cuando la vida me puso delante una prueba que no esperaba” y ese devenir posterior se refleja en las páginas del escrito. “El objetivo es compartir algunas de las herramientas que he aprendido en los últimos años y que me han servido para mejorar mi salud y mi vida a todos los niveles, tanto físico como emocional” relata la autora, que confiesa que desde hace años realiza un “panel de los sueños y me di cuenta que escribir un libro era uno de mis anhelos por cumplir y me surgió la oportunidad de hacer una experiencia que me ha permitido cumplir ese sueño y hacerlo realidad”.

En el interior de “Nunca más tú sin ti”, vamos a conocer mejor a la persona que está detrás de la pluma: “Sirve para conocerme mejor a mi y también a quien lo lee, porque hablo de experiencias y obstáculos que tenemos todos en el día a día. En esta obra hago un recorrido desde mi adolescencia hasta ahora y muestro que, a veces, los cambios no son inmediatos, si no un proceso de años” asegura la bejarana. Este trabajo no se queda sólo en la lectura, además María comparte consejos prácticos que llevar a cabo y que están teniendo muy buena aceptación, aunque reconoce “que me ha sorprendido la diversidad de cómo este libro se amolda de una forma distinta a cada persona, y que a cada una le sirve una propuesta” detalla.

“Nunca más tú sin ti” se puede adquirir en establecimientos de Béjar y este viernes, además de la presentadora, el grupo Maelum pondrá la nota musical “y alguna sorpresa más” augura con una sonrisa esta joven autora, que asegura que “me hace mucha ilusión realizar la primera presentación en mi tierra”.