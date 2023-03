"El Partido Popular no se limita a Salamanca capital, el Partido Popular es toda la provincia"

Chabela de la Torre es la primera mujer en intentar presidir el Partido Popular en Salamanca, la primera afiliada del PP que concurre a unas primarias en una lista alternativa a la oficial, y que lo hace tras encabezar una denuncia contra su propio partido por vulneración de derechos fundamentales por la no convocatoria del congreso provincial que se debería haber celebrado en el 2021.

¿Esto es por valentía, por inconsciencia o por un fuerte espíritu democrático?

Lo hago por convinción y con el convencimiento de que es necesario. Y alguien tenía que hacerlo. Y por supueto por defender un principio democrático que se estaba vulnerando de manera descarada y flagrante.

Afiliada al Partido Popular desde hace 20 años, tiene amplia experiencia en gestión tras ser vicepresidenta Económica de la Diputación Provincial de Salamanca durante 8 años y concejala de Economía, Hacienda y Empleo del Ayuntamiento de Santa Marta. Hace cuatro años la vetaron en la política provincial. ¿Qué pasó?

Yo no lo considero un veto. Para mí la política es una cuestión temporal. Nadie debería llegar a la política con la intención de quedarse para siempre. Y así me lo tomé yo. A mí no me vetó nadie, esto es como los equipos de futbol, unas veces estás jugando y otras en el banquillo. Una cosa es ocupar un determinado cargo en un determinado momento y otra esto.

¿Qué le ha llevado a presentarse a la elección para la Presidencia del partido?

Proponer una alternativa legítima y democrática para mejorar un partido que ha tirado por unos derroteros que entendemos que no debería ser así. El partido ha estado secuestrado y queremos devolvérselo a sus afiliados, que son los que tienen que tomar las riendas y tener participación, apertura y la cercanía a su partido

¿Que va a aportar usted al partido y a la política de Salamanca?

Lo que queremos aportar como equipo es una nueva manera de hacer partido. Hay otra forma de hacer partido. El partido no es una entelequia, el partido son personas y las personas necesitan sentirse queridas, apoyadas, escuchadas, necesitan ser partícipes de lo que ocurre en él, en la gran familia del PP de Salamanca. Eso es lo que ofrecemos: un partido abierto a sus afiliados, participativo, que tengan canales para poderse comunicar, para hacerse escuchar. Y queremos corregir ciertas cuestiones a las que ha llevado una endogamia que hemos vivido en los ultimos 30 años. Queremos poner ciertas cuestiones en el sitio que les corresponde. No porque nososotros creamos que tiene que ser así, sino porque es lo que nos han transmitido los afilidos de manera directa. Por ejemplo, el tema de la elección de los diputados. Entendemos que los diputados no se pueden elegir mediante un cheque en blanco que firman los concejales y los alcaldes, tiene que haber un canal de participación, un procedimiento en el que los concejales de cada comarca puedan opinar sobre cuál es la mejor persona que les puede representar en la Diputación. Nuestro pilar es "una persona, un cargo remunerado", no puede mantener ciertas situaciones que dan lugar a que una persona cobre dos y hasta tres sueldos del partido, por cargos ocupados en el partido. El tema de las Nuevas Generaciones para nosotros es importantísimo, así como recuperar las juntas comarcales. El territorio es muy importante, el partido no es Salamanca capital, el partido no se limita a la Plaza y a la calle Toro, el partido es toda la provincia. Y la única manera de que el partido pueda abrise a la provincia es reactivar las juntas comarcales que llevan dormidas, por no decir muertas, demasiados años. Y así todo el decálogo que hemos planteado y que confío haya llegado a todos los afiliados para que lo puedan valorar.

Por su cargo como vicepresidenta de la Diputación, ha recorrido la provincia. Además, usted se define como amante del campo, apicultora, cazadora, taurina... ¿Está usted comprometida con el medio rural?

Mi compromiso con el medio rural es una realidad, pero no de ahora, de muchísimos años. Yo no me visto ahora de apicultora para hacerme una foto, ni cojo un rifle para hacerme una foto. No, mi vínculo con el mundo rural y con el campo viene de hace muchísimos años. Pero sí es verdad que esos años en Diputación me dieron la oportunidad de concoer no solo la provincia sino a sus gentes y espero que también para hacerme querer y valorar por parte de los vecinos de la provincia. Como te decía antes, el partido no es la calle Toro y la Plaza Mayor, que también, pero es mucho más.

En Lumbrales y en El Abadengo se reconoce su apuesta por el 'Camino de Hierro', algo que, en principio, podía haber considerado una utopía de un grupo de 'locos'. ¿Está satisfecha con lo que se ha conseguido? ¿Esperaba algo más?

Para mí el Camino de Hierro fue un regalo que se me puso por el camino y como tal lo acepté y luché por él. Yo lo dejé a medias, porque mi período como diputada finalizó, y lo dejé en buenas manos. Todo lo que se pueda hacer de aquí al futuro estoy convencida que se logrará si sigue en buenas manos. No fue fácil arrancarlo y no son fáciles los siguientes pasos que hay que dar: el ampliar el espectro de visitantes, el que puedan circular vehículos, evidentemente no ferroviarios, pero sí de otro tipo. Todos esos pasos se darán si el proyecto sigue estando en las manos adecuadas.

Volviendo a la provincia, ¿qué valores destaca del medio rural en la provincia, qué echa en falta?

En el mundo rural echamos en falta que el tema de la despoblación, que a pesar de estar en todas las agendas institucionales, realmente no se ven los frutos. Seguimos siendo marionetas en manos de unas instancias superiores que realmente no saben qué se necesita en el mundo rural porque no se nos escucha. Hablar de despoblación y de luchar contra ella implica necesariamente contar con la opinión de los que viven en el mundo rural. No se está haciendo lo que se debería desde las instituciones para revertir esa situación.

¿Y eso podría hacerse desde la política provincial, si llega a ser presidenta del PP, o desde la política regional?

Por supuesto la perspectiva provincial y la perspectiva regional son fundamentales. Los fondos europeos son un mecanismo, pero creo que no se están orientando hacia dónde se deberían orientar. Con esto no quiero decir que yo vaya a ser presidenta de la Diputación, no está en mis planes.

¿Y cómo presidenta de un partido?

Como presidenta de un partido las políticas provinciales se reorientarán hacia donde tengan que orientarse y eso es hacia donde el mundo rural diga que tienen que ir. Al mundo rural lo están matando las burocracias, lo están matando las trabas, la falta de cariño con la gente que vive en el mundo rural. Les pedimos que vivan donde nosotros no viviríamos porque faltan servicios. Por ello lo primero que tienes que hacer es convertirlo en un lugar atractivo para vivir.

¿Y en Salamanca capital?

Salamanca capital tiene un potencial tremendo, tremendo. Salamanca se está dejando marchar oportunidades fundamentales de industria, de empleo, de empresas. Salamanca es turismo, Salamanca es Universidad, por supuesto, pero Salamanca es mucho más. Se pueden hacer muchísimas cosas para colocar a Salamanca en el lugar que le corresponde. Al margen de eso, yo no soy candidata a la Alcaldía, sino a la Presidencia del Partido Popular.

Volviendo al proceso electoral en el que está inmersa, ¿se siente marginada, entre comillas, por el apoyo al 'candidato oficialista“ por parte del aparato del partido?

No se si marginada es la palabra. Lo que sí está claro es que este proceso no está siendo neutral, ni limpio, como se presupone que tenía que ser un proceso democrático. Cuando el otro candidato es a la vez presidente de la Gestora, el equipo 'Carlos Carbayo' como lo denominan, es a su vez la Gestora y el comité organizador del Congreso Porvincial, y cuando el presidente regional se posiciona abiertamente con uno de los candidatos, creo que la neutralidad brilla por su ausencia..

Así y todo, ¿confia en conseguir el puesto, en ganar?

Creo que voy a ganar, eso ante todo, porque creo que las bases, los afiliados están con esta necesidad de cambio que nosotros les estamos poniendo a su disposición. Por lo tanto, si el afiliado vota en libertad está claro lo que tiene que pasar. Ante las presiones, las llamadas, los mensajes que están haciendo llegar a los afiliados, pues siento mucha tristeza, eso bajo ningún concepto debería ocurrir. Y mucho miedo tienen que tener a la libertad y a la democracia para hacer esas cosas. Pero yo creo en los afiliados, en su voto, en su voto en libertad, y por eso creo que vamos a ganar.

Para terminar, ¿por qué un afiliado del PP tiene que votar a Chabela de la Torre y no a Carlos García Carbayo?

Por muchos motivos. El primero porque Carlos García Carbayo ha sido 8 años el número dos del partido. Lo que no haya hecho en esos 8 años dudo mucho que lo vaya a hacer ahora. Carbayo, es evidente que lo que quiere ser es el alcalde de Salamanca y es legítimo y me parece muy bien. Pero no tiene ninguna ilusión por ser el presidente provincial del partido. Ninguna ilusión, y eso tambien es evidente. No ha hecho ni una sola propuesta de cómo mejorar el partido, de qué va a aportar al partido, de cómo va a hacer que el partido vuelva a manos de sus afiliados, cosa que ahora no es así. Por lo tanto, solo por ilusión, ganas, renovación, conocimiento de lo que es la Provincia y de lo que es el partido, creo que la candidata ideal soy yo. Carbayo en esos 8 años no ha visitado la provincia ni para hacer turismo y, vuelvo a repetir, el PP de Salamanca no solo es la Plaza Mayor y la calle Toro, el PP de Salamanca es eso y muchísimo más, y muchísimo más.