Manuel Benítez 'El Cordobés' asegura que toreará con su hijo Manuel Díaz

La vida de Manuel Díaz 'El Cordobés' ha dado un giro de 180 grados después de su esperadísima reconciliación con su padre, Manuel Benítez 'El Cordobés'. Hace apenas dos semanas que los toreros protagonizaban su primer abrazo público y, tras revelar en rueda de prensa cómo fue su primer encuentro y lo feliz que está por haber cumplido su sueño y por poder estar recuperando por fin el tiempo perdido junto a su progenitor, el marido de Virginia Troconis ha ido un paso más allá y ha confesado que le encantaría poner el broche de oro a su carrera taurina -esta es su última temporada en los ruedos- toreando con su padre.

Unas declaraciones que ha hecho durante la entrega de las Medallas de Andalucía, una gala en la que Manuel Benítez ha sido reconocido con la Medalla Proyección de Andalucía y a la que Manuel Díaz ha asistido con su mujer, Virginia Troconis, y su hija pequeña, Triana, para arropar a su progenitor en uno de los días más especiales de su carrera.

A pesar de que durante el acto no se han dejado ver juntos, el legendario torero, que en mayo cumplirá 87 años, no ha dudado en responder al deseo de su hijo y, con una gran sonrisa, ha confesado que "vamos a torear, pero una vaquilla por lo pronto". "Luego ya se verá... según yo me vea porque no me fío. Que tenga cuidado conmigo" ha bromeado, haciendo gala de su particular sentido del humor.