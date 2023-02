Joaquín Cortés vuelve a los escenarios tras ser desahuciado de su casa de Portugal

Nada sabíamos de Joaquín Cortés desde que el pasado mes de diciembre la revista Semana reveló que el bailaor había decidido hacer borrón y cuenta nueva y comenzar de cero en Madrid con su mujer Mónica Moreno y sus hijos Romeo y Leone después de una temporada residiendo en Portugal. Una época marcada por la polémica, puesto que después de 18 meses sin pagar el alquiler de su vivienda en Lisboa, fue desahuciado y condenado a pagar al propietario de la misma 55.000 euros.

Un tema sobre el que se ha pronunciado durante la presentación de 'Esencia', la gira con la que regresa a los escenarios 4 años después y que arrancará en el Teatro Real el próximo 14 de marzo: "Está todo arreglado. Está todo bien y estoy muy contento por poder regresar a Madrid" ha confesado, evitando entrar en detalles y asegurando que lo verdaderamente "importante" no son sus problemas económicos sino "volver a los escenarios, volver a trabajar, llevar el arte español por todo el mundo y que la gente disfrute".

"Con mucha ilusión y muchas ganas después de este parón de cuatro años largos con la pandemia. Me hace muchísima ilusión de volver a los escenarios. Despué del Teatro Real vamos para Sevilla, vamos para Barcelona al teatro Liceo, a San Sebastián y van a ser cuatro fechas ahí con mucha ilusión de volver al público español también porque parece que siempre estoy fuera y nunca vengo aquí y al contrario, quiero venir aquí porque tengo un público muy fiel y con muchas ganas de disfrutar con ellos" ha añadido muy emocionado ante la perspectiva de reencontrarse con su público con su gira más ambiciosa, 'Esencia', en la que le acompañará una compañía de 30 personas entre bailarines y banda de música.

Después de su tour por gran parte de nuestro país, Joaquín tiene planeado llevar su 'Esencia' por todo el planeta, como nos cuenta ilusionado: "Empezaré por el continente americano y hacer primero Estados Unidos, Latinoamérica, México y posiblemente Canadá. Luego hacer una gira por Europa, Asia y a donde nos lleve el mundo. Vamos a todo el mundo".

Un regreso a los escenarios que compaginará con su faceta de padre de Romeo y Leone, de 4 y 2 años, de quienes se confiesa completamente enamorado: "Estoy encantado de ser papá, feliz con esta nueva etapa de mi vida. Es duro pero maravilloso" reconoce, recordando los durísimos momentos que pasaron su mujer y él con el ingreso hospitalario del pequeño siendo tan solo un recién nacido. "Lo pasamos mal pero ahora ya está fenomenal" asegura, aplaudiendo "el sacrificio y la valentía" de Mónica durante la enfermedad de su hijo menor.

Aunque todavía son muy pequeños y no se sabe si seguirán sus pasos como artistas, Joaquín explica que "la vena la tienen ahí y la música y el baile les encanta, o sea que ya veremos". "A mí me gustaría que ellos hiciesen lo que les gusta, porque a mí de pequeño me gustaba bailar y mis padres me apoyaron y eso es maravilloso cuando te apoyan en hacer lo que tú quieres. Y lo que ellos quieran, los voy a apoyar" afirma con una sonrisa.

¿Se plantea ampliar la familia? Como asegura, "ahora mismo estoy bien y ahora empiezo otra etapa de movimiento y estoy encantado con mis niños, pero nunca se sabe en la vida. Disfruto mucho de ellos y cuando mis viajes por trabajo son con tiempo, me los llevo".