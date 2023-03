Ponemos la tele, abrimos el periódico, entramos en las redes sociales… y en todos los lugares nos encontramos con lo mismo: imágenes terribles, comentarios apocalípticos, hambre, miseria, destrucción y muerte, la guerra una y otra vez. Ahora se ha cumplido un año desde su estallido.

Desde que las primeras bombas cayeron en Ucrania, los países occidentales se reunieron una y otra vez para pensar en qué decisiones tomar, y las bombas siguen cayendo.

Decidieron adoptar medidas que persuadieran a Rusia para que dejara de bombardear Ucrania, pero las bombas siguen cayendo.

Los dirigentes occidentales siguen reuniéndose una y otra vez y las bombas siguen cayendo.

Otros países se mantienen en acechante y temida neutralidad, y las bombas siguen cayendo.

A medida que caen más bombas, se toman nuevas medidas, todas ellas con cuentagotas, como si no se quisiera apagar el fuego, y las bombas siguen cayendo.

Un año ha pasado desde la primera bomba y siguen tomando nuevas medidas, por un lado se pretende estrangular al monstruo, pero sin apretar demasiado, por otro, se alimenta a la víctima para que no perezca, y las bombas siguen cayendo.

Lejos, muy lejos de donde caen las bombas, fanáticos de los videojuegos manejan sus consolas apretando y soltando los botones adecuados para que el juego cobre o pierda intensidad según las necesidades de unos y otros.

Ninguno quiere, al menos eso parece, adoptar las medidas necesarias para que el juego termine, a alguien le interesa que las bombas sigan cayendo.

Ahora, tras un año de intenso y mortal juego, van a adoptar nuevas medidas, estranguladoras por un lado, pero dejando el grifo abierto por otro, para que las bombas sigan cayendo.

Es posible que si las medidas que en un sentido y en otro se han ido dosificando a lo largo de este año, y las que vengan, se hubieran adoptado al principio de la guerra, tal vez esta hubiera sido la guerra relámpago que el invasor pretendía, pero con resultado adverso para él.

Pero mucho me temo, que si no se han adoptado, no ha sido por ignorancia, ellos (unos y otros) saben muy bien lo que hacen y cuáles son los intereses que defienden. Los amos azuzan a los lobos, pero con expresa orden de no matarse entre ellos, la pelea ha de durar, se ha de destruir cuanto se pueda, habrá que alargar la pelea hasta que la ruina de las ciudades y campos sea total, hasta que los arsenales se vacíen.

Cuando los amos quieran, cesará la pelea. Se pasearán victoriosos por los esquilmados campos y las desoladas ciudades, sortearan cadáveres que mandarán enterrar lejos de su vista. Se erigirán como salvadores y reconstructores de tanto desastre, ordenarán a sus enriquecidos secuaces que repongan los arsenales y reconstruyan las ciudades. Se apoderarán de los pocos bienes que queden en la empobrecida e hipotecada Ucrania, que para pagar tan inmensa deuda tendrá que vivir durante siglos arrodillada ante sus “salvadores”.

La visita de los amos será fugaz, dejarán en el desolado campo a sus domesticados buitres para que roan la carroña que quede. Ellos marcharán a otras tierras en las que harán salvadoras gestiones para que las bombas sigan cayendo.