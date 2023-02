La 'era Ponz' en Unionistas arranca con mal pie ante un Alcorcón que se convierte en nuevo líder (2-0)

La 'era Dani Ponz' en Unionistas ha arrancado con mal pie ante un Alcorcón que se ha convertido en nuevo líder (2-0). Dos cabezazos de Víctor García y Babin, uno en la recta final de cada parte, han dejado sin puntuar a los salmantinos, que se han hundido en la zona de peligro.

En su primera alineación, el valenciano ha apostado por salir con un sistema de 4-4-2, el mismo que utilizaba Casañ, con Salva en la portería; línea de cuatro defensas para Fran Rodríguez, Leal, Ramiro Mayor, Jon Rojo; Óscar Sanz y Nespral en el doble pivote; bandas para Chapela y Beneit; en ataque, turno para Losada y De la Nava. Poca novedad más allá del "igual podemos plantear algo radicalmente opuesto para sorprender".

EL 'CAPI', KO

Con el balón en juego, poco ha tardado el conjunto charro en contar con la primera opción de dar la campanada, ya que Jon Rojo no ha aprovechado por los pelos un balón que se ha paseado por la meta local. Sin embargo, Addai ha empezado a desbordar por la banda izquierda y Javi Lara ha contado con tres opciones de ver puerta. Entre tanto, Beneit ha puesto a prueba a Jesús Ruiz poco antes de que Santos relevase a un lesionado De la Nava y Chapela ha reclamado penalti por mano al colgar un esférico.

Pasada la media hora de batalla, los de fuera se han visto a un palmo de celebrar un gol del delantero venezolano si no llega a ser porque un adversario ha tapado su remate en última instancia. No obstante, Christian no se ha cansado y, de nuevo, ha tratado de batir al arquero del Alcorcón, que ha respondido con una intervención de mérito. Todo parecía abocado a las tablas al descanso hasta el cabezazo bestial de Víctor García en el añadido. Imparable a la escuadra de Salva. 1-0 y a la lona.

30' | 0-0 | Precioso recuerdo de la afición unionista a Carlos Basas y su padre Ángel, fallecidos esta semana en un accidente de tráfico.#UnaCosechaDeTodos#AlcorcónUnionistas pic.twitter.com/kWQ4XA99Ju — Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) February 26, 2023

Con el paso por los vestuarios, Dani Ponz no ha perdido el tiempo y ha dado entrada a Carro y Neskes por Ramiro y Beneit -Leal está sancionado para la semana que viene-. Cambio sorprendente del ex del Alzira que ha dado paso al carrusel de modificaciones en busca de una épica que ha estado lejos de llegar, puesto que los del Reina Sofía han cuajado una discreta segunda mitad y que nada ha tenido que ver con la primera. De hecho, un error de Salva en la salida de un córner ha desembocado en el 2-0, obra del mítico Babin, con polémica. No ha arrancado bien la nueva etapa en Unionistas...

FICHA TÉCNICA

Alcorcón: Jesús Ruiz; Castro, Morillas, Mosquera, Babin (Rivas, min. 90); Chiki, Álex López (Ribelles, min. 78), Javi Lara (Bustos, min. 90), Víctor (Ernesto, min. 74); Iago López y Addai (Pablo, min 74).

Unionistas: Salva; Fran, Leal, Ramiro (Carro, min. 45), Rojo (Juampa, min. 80); Chapela, Óscar, Nespral, Beneit (Neskes, min. 45); Losada (Borja, min. 71) y De la Nava (Santos, min. 20).

GOLES: 1-0, min. 45+: Víctor García. 2-0, min. 87: Babin.

ÁRBITRO: Jorge Tárraga Lajara, del colegio valenciano. Amarillas a Álex López, Víctor García, Ribelles; Óscar, Nespral, Carro, Ponz, Ramiro y Leal.

ESTADIO: Santo Domingo.