Jehu: "Si hay resultados positivos, la gente se ilusiona y la afición del Salamanca está contigo"

Jehu Chiapas, entrenador del Salamanca UDS, ha comparecido delante de la prensa local al término del importante choque con el Tordesillas.

Valoración: "La segunda parte hemos dejado un poco la lucha y estamos contentos con la victoria. Estos partidos antes se nos escapaban".

Miguelito: "Sintío una molestia, pero parece que queda en nada".

Benito: "Es difícil jugar con tarjeta a la hora de gestionarlo".

Equipo: "Lo que más me ha gustado es que haya mantenido la idea del primer tiempo. El 0 atrás es importante para estar arriba".

Pinchazos del resto: "No hablamos mucho de eso y sabemos que las segundas vuelta siempre pasa que hay más exigencias. Nos importa lo nuestro".

Peli y Padilla: "No me he arrepentido. Entrenan muy bien ellos también y es decisión".

Segunda posición: "No me interesa y no miro más".

Helmántico: "Si hay resultados positivos, la gente se ilusiona y la afición está contigo. La culpa es de los jugadores para que vaya bien, ellos son los responsables, no yo".