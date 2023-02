Dani Ponz se queja del colegiado: "Ante la duda no nos ha favorecido en ninguna. El segundo gol no se tendría que haber producido"

Dani Ponz, entrenador de Unionistas, ha atendido a los medios de comunicación después de debutar en el cargo con derrota por 2-0 en Alcorcón.

Estreno: "Hemos perdido 2-0, pero estoy orgulloso de la primera parte de los jugadores en un escenario top".

Cambio del equipo de una parte a otra: "Es muy buena pregunta, igual que la primera parte. Hemos tenido ocasiones de marcar, pero nos han metido un golazo. Teníamos el control del partido y el gol ha liberado al Alcorcón, luego ya ha llegado el 2-0. Ha sido una lástima".

Arbitraje: "El segundo gol no debería haberse producido y luego creo que ha habido una mano a nuestro favor. Conozco al árbitro y ante la duda no nos ha favorecido en ninguna. No me gusta criticar".

De la Nava: "Ha tenido molestias y no he querido arriesgar con un futbolista importante para nosotros".

Cambios: "Los dos centrales tenían amarilla y queríamos defender alto".