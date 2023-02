¿Homo sapiens especie inteligente?.

Interesante actividad cultural en la calle de una librería salmantina.

Hace unos días me llegó una curiosa noticia. Oxford, uno de los faros del saber, la ciencia y la razón, no es precisamente ejemplo de movilidad sostenible. En un país donde existen muestras reconduciendo el desmedido uso del vehículo privado como su vecina Londres. Pretende Oxford empezar en 2024 limitando el tráfico de coches que acceden al centro por seis calles en las horas centrales del día durante unos meses de prueba, y de paso incentivar el uso del transporte público, la bicicleta y caminar. Esto ha terminado en amenazas de muerte a concejales, quemas de bolardos y tumultuosas reuniones con el Ayuntamiento. Una oleada de extrañas teorías de conspiración sobre un estado policial invasor que debe ser detenido a toda costa, lanza bulos desde fuera de la ciudad sobre “confinamiento climático”, con grupos antivacunas, ídolos del pop británico de los 90, un psicólogo canadiense antifeminista, y un negacionista climático ex asesor de Trump.

Extraído de la presentación “Quants més cotxes, més negoci??? de Marius Navazo, Gea 21.

Según el profesor de psicología social y experto en movilidad de la UNED David Lois "estos grupos, que son pocos pero se mueven muy bien, suelen ser de hombres que tienen vinculación emocional con el coche. Cualquier noticia que diga que no van a poder circular como siempre les supone una amenaza. Si te fijas, es una protección del statu quo. Un statu quo injusto, porque la penalización la sufren las personas que van a pie. Todo está diseñado para obstaculizar su forma de moverse. Si el 25% de los usuarios (los que van en coche) disponen del 65% del espacio público, en ningún caso hacer una mínima modificación de las calles puede considerarse totalitario".

Durante décadas, urbanistas y expertos han refutado el desarrollo urbano centrado en el automóvil, que proliferó tras la Segunda Guerra Mundial. La Carta de Atenas de 1933 propuso una separación funcional de los lugares de la ciudad: habitar, circular, trabajar y esparcimiento. Con su triunfo la expansión urbana mudó en una carrera alejándolos cada vez más entre sí. Aparecen largas distancias recorridas en automóvil, aumento de emisiones contaminantes, calles congestionadas y pérdida de mucho tiempo. Lesionando el distintivo histórico de lugar de encuentro y libertad expulsando a la gente de las calles, y reduciendo su calidad de vida con enfermedades y muertes prematuras.

Frente a ello, colectivos ciudadanos, científicos y expertos apuestan por cambiar la ciudad, incluida la forma de viajar, desde la experiencia acumulada sobre los nefastos efectos de contaminación y alteración del clima. Lentamente ha llegado al debate político y ciudadano mejorando nuestras ciudades, especialmente sus centros. Últimamente ha hecho fortuna la “ciudad de los 15 minutos”, un modelo urbanístico de pequeños centros urbanos con servicios como colegios, centros de salud, tiendas (en especial de alimentación), parques y espacios culturales, accesibles a la ciudadanía andando. Viejas ideas impulsadas por el urbanista colombiano Carlos Moreno, con interesantes iniciativas por el mundo, una vuelta más al debate de la sostenibilidad urbana. Se trata de reinventar las proximidades, una ciudad todavía visible en nuestra querida Salamanca, volver al espacio urbano como lugar de encuentro y convivencia. Puesto en peligro con la irrupción de grandes centros comerciales, el comercio electrónico o el descontrolado turismo de parque temático. Nueva diana de la última teoría de la globalización conspiranoica.

Atractiva cuenta en las redes sociales sobre el más populoso barrio salmantino, con un repaso a la desaparicion del comercio de proximidad.

En Oxford el debate sobre los “filtros de tráfico” (cámaras que leen matrículas) empezó como la ordinaria disputa pública entre comerciantes, concejales y expertos en transporte sobre cómo aliviar la congestión y limitar emisiones en una ciudad universitaria de 150.000 personas, casi sin espacio peatonal y estrechas calles no concebidas para el automóvil. Tras una idea del conservador Gobierno de Boris Johnson, aprobando ayudas para la transición verde al principio de la pandemia.

Desde hace unos años, con los depurados ejemplos de Estados Unidos y Brasil, se ha iniciado un proceso de preocupante idiotizacion social. Ante la evidencia del fracaso del salvaje neoliberalismo y la globalización financiera, para la mayoría, hay quien cree fervorosamente en la salvación del mundo por sus ¡instigadores y beneficiarios!. Sus nuevas élites globalistas proclaman que quieren encerrarle a usted en su barrio, una pesadilla de prisión de vigilancia al aire libre impuesta por fuerzas oscuras, dejando el Reino Unido de ser “un país libre”. Recordemos las cañas de cerveza como libertad y la congestión como seña de identidad de la capital española, mientras destruyen servicios públicos esenciales o nuevos derechos para todos.