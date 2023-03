El Romerito CF, ejemplo de pasión por el fútbol modesto salmantino

La pasión por el fútbol, por disfrutar, convivir y competir, fue el germen del Romerito CF como equipo de fútbol. Su andadura se remonta al año 2007 con la fundación del club gracias a la afición por este deporte del joven propietario del bar y actual presidente, David Romero Porras, familiarmente conocido como ‘Romerito’. Comenzó con el ‘Bar Romerito Yesos Charros’ y ha contado con todas las modalidades: fútbol 11, fútbol 7 y fútbol sala.

Durante todos estos años, el ‘Bar Romero 2’ (calle Juan de Argüelles, 14) ha alimentado las filas de los distintos equipos en varias disciplinas del futbol salmantino, cosechando éxitos temporada tras temporada. Un ambiente acogedor que invita a estrechar lazos y que aglutina gente agradable que fácilmente congenia y establece relaciones, todo ello gracias al cariño y el buen hacer de una familia, y en especial, del capitán del barco, David. Todo aquel que ha tenido la suerte de disfrutar de un ratito en este establecimiento sabe perfectamente a que nos referimos.

Esta faceta también se traslada al ámbito deportivo; la amistad de dos de los capitanes del actual equipo, que actualmente compite en el Fútbol 7 Entresemana de la Liga Futormes, con el propietario del Bar, impulsó la andadura del club en esta nueva disciplina en el año 2021.

Así, en esa primera temporada 2021-22, el Romerito CF finalizó la campaña como campeón de liga en la tercera división y logró el ascenso a la segunda, además de obtener el premio ‘pichichi’ y un segundo clasificado en el ‘MVP’ de entre todas las categorías, como galardones individuales.

Tras ese ascenso, en la actualidad, el Romerito CF es líder de segunda, con el pase a la primera división como próximo objetivo. El equipo cuenta con una plantilla muy equilibrada, que mantiene su compromiso e ilusión por realizar un buen fútbol para su propio disfrute, el del público e incluso el de los rivales más honestos.

LA PLANTILLA

“El gran grupo humano es parte fundamental del buen funcionamiento. Ya que, pese a contar cada uno con diferentes características técnicas, hemos sabido adaptarnos para formar un bloque muy completo”, señala Rodrigo Montejo, capitán del equipo.

PORTERÍA

Dos tíos grandes en corazón y en tamaño: David ‘Romerito’ y Chema Díez, el segundo de nuestros capitanes y pilar de este equipo.

DEFENSA

Un cuarteto de ‘arrojo espartano’, formado por Jorge Cruz, Manu, el recién incorporado Fran y liderados por el primer capitán del equipo, Rodri.

CENTRO DEL CAMPO

El ‘violinista’, Guillermo Bárez ‘Guille’, y el ‘pianista’, Jorge García, que hacen las delicias de los entendidos. Y por los extremos, tres puñales que derrochan velocidad y desborde, Sergio Nieto, Álvaro García ‘Varo’ y la última incorporación Daniel Benito ‘Dani’.

DELANTERA

Dos ‘cañoneros’ de libro, dos pegadores con perfiles muy diferentes pero similar eficacia. Iván García Tobal ‘Foly’, calidad en tarro pequeño. Y Víctor Ferrero, un ‘Haaland’ ambidiestro, al que desde aquí le deseamos una pronta recuperación, ya que apenas hace unas semanas sufría una lesión que le mantendrá fuera del verde el resto de la temporada.

RODRI MONTEJO 'RODRI', EL CAPITÁN

Es el capitán, gestor y alma mater del equipo, cuya relevancia va mucho más allá de lo puramente deportivo. “La verdad es que desde el inicio hemos conformado muy buen grupo; de hecho, el equipo surge por la imposibilidad de alquilar campos tras el retorno a la normalidad después del parón de competiciones y entrenos durante la pandemia. Por ello, nos decidimos a inscribirnos y poder seguir jugando juntos, además de la amistad existente entre Coque, otro de los capitanes, David Romerito (patrocinador) y yo)”, explica Rodri.

Asimismo, el equipo trata siempre de “gestionar la plantilla de manera que los componentes mantengan el nivel futbolístico y humano, y eso hace que los resultados acompañen”.

“Yo en particular, además de como capitán y gestor del equipo, como jugador me siento muy afortunado de poder disfrutar cada semana junto a gente con tanto talento. A mis 38 años, junto al presi y a los otros dos capitanes, soy de los mayores del grupo, y es de agradecer el buen hacer de Futormes para facilitarnos a los que ya vamos teniendo otras prioridades o compromisos los fines de semana, la posibilidad de continuar disfrutando de nuestra afición fuera de los horarios tradicionales”, asevera agradecido.

“El año pasado fue un buen año, que nos sirvió de rodaje y de confirmación de las buenas expectativas que teníamos. Y este, por el momento, vamos por el mismo camino”, indica.

Por último, desde el área técnica este año por motivos laborales, “otro viejo conocido del futbol salmantino y otro ‘jugón’ en el centro del campo, el tercero de los capitanes del equipo, Javier Coque Acera ‘Coque’, nos acompaña siempre y es muy importante”.

“Los buenos resultados, el buen ambiente y la buena gestión de los capitanes y el presidente, logran, además de mantener el bloque principal desde los inicios, que el equipo ya cuente con nuevas propuestas de incorporación para continuar manteniendo el nivel de rendimiento”.

Por todo lo anterior, “el equipo tiene un golaveraje medio que supera todas las estadísticas, y unas puntuaciones excelentes que mantienen las derrotas en estas dos temporadas por debajo de cinco. Esto nos consolida como un claro candidato a continuar progresando dentro de esta disciplina y ampliando el palmarés de su modesto pero muy orgulloso club”, concluye el capitán del Romerito.

CHEMA DÍEZ, 'EL SANTO'

Otro de los jugadores veteranos es uno de los porteros, Chema Díez, quien a sus 38 años también lo vive como un benjamín. “Yo entré en el Romerito la temporada pasada gracias a Javier Muñiz (ya no milita en el equipo), quien, junto a Rodri, me dio la oportunidad y no me lo pensé dos veces. El fútbol es mi pasión por mi trabajo, por afición y por conocimientos”, señala.

Para Chema, el año pasado “fue complicado pese a lograr el ascenso, muchos no nos conocíamos y quizá costó un poco más hacer piña. Pero, poco a poco, y con el esfuerzo de todos, hemos logrado ir todos a una, dejar a un lado el interés personal y seguir luchando para terminar la liga como primeros. Además, creo que la labor de Coque y Rodri es muy importante fuera del campo y hay que destacarlo, igual que la ayuda de nuestro patrocinador, David”.

Por último, “personalmente disfruto como un enano siendo portero, mi pasión desde pequeño. Ahora tengo la oportunidad de hacerlo en esta modalidad, aportando mi granito de arena a este gran equipo, y además he podido confraternizar con gente nueva y ha sido una grata sorpresa. El tiempo que juegue quiero disfrutar y, quizá suene raro, pero siempre lo hago para ganar, no lo veo de otra manera. Y mis compañeros igual; larga vida al Romerito…”, concluye.

De seguir así, es muy posible que en la próxima temporada el Romerito juegue en la Primera División de Futormes, donde el nivel del fútbol modesto entresemana tiene actualmente su máximo exponente.