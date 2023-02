"Exigimos la atención médica presencial en todos los pueblos de Salamanca"

“No vamos a desistir hasta conseguir que los salmantinos tengan una atención médica y consultas presenciales con una hora fija, permanente y claramente definida vivan donde vivan, además de la apertura y puesta en funcionamiento de todos los consultorios rurales que, a pesar de la promesa del señor Mañueco de abrirlos, promesa incumplida, siguen a día de hoy cerrados y sin funcionamiento a lo largo y ancho de la provincia".

Son palabras del portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Fernando Rubio, junto a la diputada provincial y alcaldesa de Peñaranda de Bracamonte, Carmen Ávila, que han presentado la moción que el PSOE llevará al próximo Pleno de la Diputación para la firma de un protocolo, al que estén adheridas todas las fuerzas políticas, con el objetivo de conseguir la reapertura de todos los consultorios locales, la atención médica presencial, periódica y con horario fijo, además de la recuperación y el mantenimiento de la calidad y los recursos en todas las dotaciones sanitarias de la provincia.

Rubio aseguraba que "la situación sanitaria en el medio rural de Salamanca es de auténtica incertidumbre, con ausencias e inexistencia de profesionales sanitarios ya sea por bajas o plazas sin cubrir, la gestión es inquietante y desastrosa, con contrataciones ínfimas, precarias y sin seguridad, escasez de recursos no solo humanos sino también materiales y dotacionales, con unos centros de salud que se caen a trozos, sin mantenimiento, pésimamente acondicionados, que se mantienen en pie gracias al empeño de los ayuntamientos que invierten en ellos pese a sus escasos recursos y no ser su competencia, y eso en el mejor de los casos, porque hay otros muchos que siguen cerrados de facto a lo largo y ancho de la provincia”.

En este sentido, como ejemplos citaba consultorios locales en zonas rurales donde “hace años no va el médico como en Santa María de los Llanos, Sanchón de la Sagrada o Canillas de Abajo, pero hay muchos más".

"No vemos ningún impedimento para que esta iniciativa se apruebe y cuente con el respaldo del equipo de gobierno que encabeza Javier Iglesias, queremos volver a darle la oportunidad al PP y al señor Iglesias para demostrar que se preocupan por los problemas de la gente que vive en los pueblos, de lo contrario, ¿para qué sirve la Diputación si no se pone a trabajar y no defiende los intereses de los pobladores de la provincia?", se ha preguntado el diputado socialista.

Maternidad libre

Por su parte, Carmen Ávila explicaba la segunda moción que desde el PSOE se llevará al Pleno de la Diputación, "también vinculada a los servicios públicos, las libertades y los derechos que desde la Junta quieren eliminar o vienen cercionando y que en este caso tiene que ver con el derecho a una maternidad libremente decida por todas las salmantinas".

En este sentido, desde el PSOE, según la diputada socialista "se demanda a todos los representantes en la Diputación ratificar un compromiso para con los derechos sexuales y reproductivos y la maternidad libremente decidida. Además de declarar un posicionamiento firme desde la institución provincial en contra de la puesta en marcha de cualquier protocolo, medida o actuación que socave o pretenda influir en la libre elección de las mujeres sobre la interrupción o no de su embarazo mediante estrategias o coacciones de cualquier tipo".

La pretensión del Grupo Socialista suma el fomento de la educación sexual corresponsable para prevenir embarazos no deseados, promoviendo la aplicación efectiva de la Ley Orgánica 2/2010,de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo en la provincia de Salamanca.