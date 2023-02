Nueva canción de Shakira con Karol G que incluye más mensajes contra Piqué

Después de semanas esperando... ¡Por fin ha llegado el día en el que hemos podido escuchar la nueva canción de Shakira! Su nombre, 'TQG' ('Te quedó grande'), una colaboración de lujo con Karol G que forma parte del último disco de 'La Bichota', 'Mañana será bonito'.

Y su letra, nuevos y demoledores dardos contra Gerard Piqué que darán mucho que hablar. Un tema de 'perreo lento' que se ha lanzado en todas las plataformas digitales en la medianoche de este viernes 24 de febrero, que en pocas horas acumula 2 millones de visualizaciones y que, al igual que 'Session #53, promete traer más de un quebradero de cabeza al exfutbolista.

Y es que a pesar de que la mayoría de la letra de 'TQG' es de Karol G - dirigida a Anuel AA, con el que rompió en la primavera de 2021 - Shakira no se pudo sentir más identificada cuando su compatriota la llamó para proponerle una colaboración y, tal y como ha contado la cantante de 'Provenza' le dijo "Dios mío, gracias. Esa letra es exactamente como me siento ahora mismo". Y juntas completaron un tema repleto de pullas a sus exnovios en línea con 'Session #53': 'Las mujeres ya no lloran por desamor, ahora las mujeres facturan'.

Y así lo dejan claro las colombianas cantando en su primera colaboración 'Tú te fuiste, yo me puse triple M; más buena, más dura, más level'. Un tema en el que no solo hay dardos para Piqué, sino también para Clara Chía, y en el que Shakira deja claro que ha pasado página y ya no quiere saber nada del exfutbolista: "Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío. Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido. Hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido".

"Lo que tu novia me 'tiró', eso no da ni rabia, yo me río", canta a continuación, dejando entrever que habría tenido un enfrentamiento con la nueva pareja de Gerard; una teoría que cojea un poco, puesto que esta parte podría referirse a la propia historia de Karol G, que sí ha tenido algún enfrentamiento público con la nueva novia de Anuel AA.

Lo que no hay ninguna duda que va directamente dirigido a Piqué es la siguiente frase que canta Shakira en solitario: "Tú buscando por fuera la comida, yo diciendo que era monotonía".

Además, y en línea con uno de los mensajes que ya lanzó en su canción con Bizarrap, 'Session #53' - "yo contigo no vuelvo ni que me llores ni me supliques" - la de Barranquilla insinúa que el padre de sus hijos Milan y Sasha habría intentado volver con ella en alguna ocasión: "¿Qué pensaría si supiera que me buscas todavía?" o "tú quieres volver, se te nota, espérame ahí que no soy idiota".

Una canción con la que Shakira continúa con la venganza contra Piqué que inició con 'Te felicito', continuó con 'Monotía' y pensábamos que había culminado con 'Session #53'. Estábamos equivocados. La cantante todavía tiene mucho que decirle públicamente a su ex, y lo ha demostrado con este nuevo tema con Karol G, 'TQG'.