El análisis de Víctor Aguirre del Alcorcón: "Tal vez podamos hacer daño si atacamos rápido para que les cueste reorganizarse"

Víctor Aguirre, segundo entrenador de Unionistas, ha analizado para SALAMANCArtv AL DÍA al Alcorcón, equipo que actualmente va segundo con 47 puntos y su objetivo es el ascenso al fútbol profesional, por lo que ha hablado de su forma de jugar, los miembros a destacar...

ALCORCÓN

"Nos enfrentamos al segundo clasificado, que hasta hace nada era el líder, y es un equipo hecho para volver a la categoría de plata. Es un partido complicado, pero viene de perder contra el Celta B y podemos encontrar algún resquicio de dudas por los fantasmas de la última jornada".

CÓMO JUEGA

"De varias maneras, pero tiene un sistema de 4-1-4-1 con un pivote muy claro. Esa sería la base".

CANDIDATO A QUÉ

"Al playoff, te diría que al 100%. Es candidato a quedar campeón, pero lo del título ya dependerá del Dépor, el Castilla...".

MEJOR LOCAL DEL GRUPO

"Hay que ser realista y tienes dos opciones: esperar atrás e intentar sorprenderles, que es lo que ellos suelen esperar, o apretar al no estar acostumbrados a ese contexto".

PUNTOS CLAVES

"Es un equipo con muchísima calidad, muy bien compensado con centrales de veteranía como Babin, también está Mosquera, Javi Lara o Chiki. No hay que dejarles recibir en condiciones de ventaja y debemos intentar que estén molestos. Es un equipo que como tiene y cuida tanto el balón, tal vez podamos hacer daño si atacamos rápido para que les cueste reorganizarse".

JUGADORES A DESTACAR

"Hay muchos que me llaman la atención. Por su manera de jugar y cómo entienden el fútbol, tanto Mosquera como Lara son jugadores con mucho bagaje y me gustan los dos".

FRAN FERNÁNDEZ

"Los resultados hablan por sí mismos. Tiene al equipo dentro de los objetivos y eso no es fácil cuando tienes que ascender. La presión mediática que hay en el Alcorcón no es fácil de gestionar, aunque van al unísono todos sus futbolistas".

DANI PONZ Y RAÚL CASAÑ

"Nunca es plato de buen gusto que se vaya el entrenador con el que has empezado y es un cambio en tu forma de trabajar, pero es cierto que los resultados y la dinámica necesitaban un cambio. El entrenador siempre es el primer señalado. En lo personal, llevo más de diez años entrenando y no he tenido problemas a la hora de realizar los entrenamientos. Es una oportunidad para mí para sentirme el primer entrenador. Ha llegado ahora Dani, que es una persona muy metódica".