Dani Ponz y el sistema de Unionistas: "Igual podemos plantear algo radicalmente opuesto para sorprender"

Dani Ponz, entrenador de Unionistas, ha atendido a los medios de comunicación en su primera rueda de prensa antes de un partido.

Su llegada: "Nos ha trastocado la nieve para trabajar ciertas cosas, pero lo hemos hecho todo más práctico. No hemos podido evolucionar así y toca adaptarse. Me ha sorprendido el temporal que hemos tenido".

Trabajo: "Organizado para pressing, presencias defensivas, transiciones, ABP defensivo y dos posibilidades para el sistema ofensivo. Nos queda trabajar los centros laterales, el ABP ofensivo... Me gusta la filosofía del club, del cuerpo técnico y de la gente porque quieren trabajar y están dispuestos a todo, que es algo te abre la puerta a progresar".

Alcorcón: "Tiene jugadores buenísimos para meterte el balón por dentro y sacarlo fuera. Hay variantes muy buenas, pero es un equipo tremendo a la contra. Su balón parado es formidable y sabe controlar los partidos. Ya hemos entrenado en el Reina".

Sistema: "Habrá que verlo el domingo, igual podemos plantear algo radicalmente opuesto para sorprender. Estoy intentando que mi equipo sea reconocible, pero no quiero dar pistas. ¿El once? Tengo bastante avanzado el equipo y la idea, aunque he cambiado con alguno lo que tenía pensado. Debemos neutralizar el juego posicional que tiene".

Vale el empate: "Si vamos a Alcorcón, a este sitio y al otro así, me habría quedado en Valencia. Mi idea es ganar el domingo con Unionistas".

300 aficionados: "No voy a descubrir yo a la afición, es algo top".