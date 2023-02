Sergio Ramos no volverá a ir nunca más con España: "El seleccionador no cuenta y no va a contar conmigo"

Sergio Ramos ha sorprendido a todo el mundo después de haber anunciado que no volverá a ir nunca más con España. El defensa, actualmente en las filas del PSG, ha dicho que "es el final de un recorrido que esperaba que fuera más largo", pero una conversación con Luis de la Fuente, el nuevo seleccionador, ha hecho saltar todo por los aires: "He recibido la llamada del seleccionador, no cuenta y no va a contar conmigo".

Seguiré animando a mi país desde casa con la emoción del privilegiado que ha podido representarlo orgulloso 180 veces. ¡Gracias de corazón a todos los que siempre creísteis en mí! ?? pic.twitter.com/KzVldPhiqo — Sergio Ramos (@SergioRamos) February 23, 2023

De hecho, el propio futbolista ha sido el que ha confesado todo lo que ha ocurrido mediante una carta pública que ha compartido en sus redes sociales. Además, el central ha sacado a relucir el tema de la edad y ha hecho una comparativa con otros compañeros de profesión que siguen siendo internacionales como Pepe, Modric o Messi, mientras que ha argumentado que "lamentablemente no es así para mí".

En definitiva, Sergio Ramos, uno de los mejores zagueros de la historia, ha visto cómo sus 180 convocatorias -no iba a una desde hace bastante tiempo- con el combinado nacional ya son historia, igual que el Mundial y las Eurocopas que guarda con cariño en su palmarés.