Repitiendo contenidos se aprende

Estos días estoy releyendo ideas que han formado parte de mis ensayos de fútbol, teniendo en cuenta que las transmitieron personas que no eran ni entrenadores ni futbolistas. Sinceramente, me regodeo y lo paso muy bien asociándolos al fútbol, fundamentalmente, para romper la vulgarización que nos rodea:

- Saber que se sabe lo que se sabe y que no se sabe lo que no se sabe; he aquí el verdadero saber. Confucio.

- Debéis aprender como enseñar. Debéis enseñar a la gente como aprender. Y, antes que eso, deberéis enseñarle que todavía hay algo que aprender. Conocimiento sin especial capacidad para enseñar no es la misma cosa que conocimiento y capacidad.

- Para quedarte donde estás, tienes que correr lo más rápido que puedas.Y si quieres ir a otro sitio deberás correr, por lo menos, dos veces más rápido. Leéis Carrol, "A través del espejo".

- Encontraremos un camino y si no, lo haremos. Aníbal, 218 años antes de Cristo.

- Yo patee mi primera pelota de fútbol a una edad tan tierna que desconocía la diferencia de sexos, y con ella, la especialización. Cuando patee mi primer balon, para mi no existían los hombres y las mujeres sino las personas. Cristina Peri Rossi. "El fútbol como metáfora" en Letra Internacional, núm 44, 1966.

- Cuando cumplí los once años ocurrieron dos cosas, simultáneamente; tuve mi primera regla y se me comunicó que, desde ese momento por mi nuevo estado de "señorita" no podía jugar más al fútbol con mis amigos y rivales. C.P. Rosi.

- (Decía la autora sobre el fútbol) ... se trata de un juego de carácter homosexual, ya que impide la participación del otro sexo.