Investigadores de la USAL hallan niveles elevados de mensajes de odio en Twitter por la 'Ley Trans'

Investigadores del Observatorio de los Contenidos Audiovisuales (OCA) de la Universidad de Salamanca han analizado la polarización generada en torno a la denominada 'Ley Trans', justo después de que el Ministerio de Igualdad presentara ante el Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley a finales de junio de 2021. El estudio, liderado por la profesora Patricia Sánchez Holgado, encontró que si bien existía un amplio apoyo a los aspectos centrales del proyecto, en los medios sociales como Twitter se generaba una cantidad significativa de mensajes de odio al referirse al tema.

Los resultados publicados en ¡Politics and Governance¡, una revista de referencia en el área de ciencia política, se derivan de un sondeo telefónico no probabilístico a 181 ciudadanos españoles y del análisis computacional de 3.394 mensajes de Twitter. Los hallazgos del sondeo indican que la mayoría (80,1%) apoyaban a finales de 2021 la aprobación de la Ley, de los cuales el 42% eran mujeres y el 56% hombres (el 2% no declara género). Las personas cercanas a las ideologías políticas de izquierda y centro se mostraron más a favor de la Ley que quienes se definen como de derecha. La profesora Sánchez apunta, sin embargo, que el 48,6% de los participantes manifestaba tener poca información sobre el tema, aunque no resultó significativa la relación entre el nivel de información y el grado de apoyo a la Ley. Con respecto a la edad, los datos indicaron que los más jóvenes muestran menos apoyo a la Ley, aunque tampoco la relación fue significativa.

En cuanto al grado de apoyo a los temas consultados, un 62% estuvo de acuerdo con la autodeterminación de género, un 67,4% estaba conforme con la incorporación de las mujeres trans por parte del feminismo y un 65,5% apoyaba la inclusión de personas no binarias en la ley.

Discusión en Twitter

Con respecto a la discusión en Twitter, los investigadores utilizaron un detector automatizado de discurso de odio hacia la comunidad LGTBI, basado en inteligencia artificial, entre julio y diciembre de 2021. Se observó que la mayoría de los tuits recogidos tenían un tono favorable respecto a la ley, pero el 9,6% fueron clasificaron como mensajes de odio. Según la profesora Sánchez, si lo comparamos con el apoyo generalizado del sondeo y con los niveles de discurso de odio en redes sociales detectados en otras investigaciones sobre otros temas polémicos y que suele estar por debajo del 1 por ciento, este estudio evidencia que la presencia de discursos de odio en torno a la Ley y a la comunidad LGTBI en la red social Twitter es elevada y significativa.

De manera específica, el estudio también pudo identificar que de los mensajes de odio analizados, una gran mayoría iban destinados a mujeres trans, como objeto de discursos agresivos y ofensivos.

Ley de Igualdad LGTBI+

La Ley Trans, también conocida como Ley de Igualdad LGTBI+, fue propuesta inicialmente por el Ministerio de Igualdad en el año 2020 y esta semana acaba de ser aprobada en el Parlamento. El 29 de junio de 2021 fue presentada formalmente ante el Consejo de Ministros, desatando una gran polémica nacional. La Ley pretende establecer una serie de medidas concretas para garantizar la igualdad de derechos y la no discriminación de las personas trans en todos los ámbitos de la sociedad. Entre ellas se encuentran la eliminación de los requisitos médicos y psicológicos para acceder al cambio de género en el registro civil, la creación de servicios de atención a la salud integral de las personas trans y la inclusión de la identidad de género como categoría protegida en la legislación antidiscriminación.

En el estudio participaron los investigadores del OCA Carlos Arcila Calderón y Marcos Barbosa, y en la ejecución del trabajo de campo colaboraron los alumnos del Máster Universitario en Comunicación Audiovisual: Investigación e Innovación, con la colaboración del C.A.T.I. de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca.