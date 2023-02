Gabrigol llama a la afición del Salamanca UDS: "Ojalá vengan al Helmántico para que sea un día de fiesta"

Gabri Salazar, jugador del Salamanca UDS, ha atendido a este medio de comunicación tras haber sido decisivo en la última jornada para hablar de sus goles, su momento de forma, el playoff... y más.

Dos victorias seguidas: "La situación del equipo ahora mismo es muy buena, pero hay cosas que mejorar. La última victoria nos ha dado un plus".

Remontada: "Cuando juegas fuera de casa, los partidos son complicados y otras veces no hemos tenido la calma necesaria. No supimos gestionar bien resultados adversos, pero ahora sí. ¿Más maduros? Sí, noto un equipo maduro y en Bembibre lo demostramos ante un gran rival".

Momento de forma: "Me encuentro bien y todo va ligado al colectivo, seguiré trabajando para mantenerme así hasta final de temporada. Los goles son responsabilidad de todo el equipo".

El mercado de invierno: "Son situaciones que siempre se suelen dar con los rumores, pero he tenido la cabeza al 100% aquí desde que acabó todo. No me he marcado ninguna cifra de goles".

Tordesillas: "Sabemos que somos un equipo muy fuerte en el Helmántico y será un rival duro. A la afición le agradecemos el apoyo y ojalá vengan al estadio para que sea un día de fiesta".