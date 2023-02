Se define al surrealismo como un movimiento artístico y literario iniciado en Francia en 1924. Este concepto intenta sobrepasar lo real, impulsando lo irracional y onírico mediante la expresión del pensamiento o del subconsciente. En otras palabras, el surrealismo es algo insensato o absurdo.

En Salamanca llevamos unas semanas que todo lo que pasa en nuestra ciudad bien podría calificarse de surrealista. O de absurdo. Desde la polémica del "Peace City World" con los jeques paseando por la ciudad a las declaraciones en la entrevista concedida por Manuel Lovato a El Mundo CyL. Sin olvidar su réplica en redes sociales o la propuesta de un tercer equipo sin los símbolos, pero con un Helmántico pagado por el Ayuntamiento. En lo deportivo, que hayamos tenido que esperar hasta el mes de febrero para ver el mejor partido frente a la Virgen del Camino o ver que los de Jehú Chiapas son capaces de remontar un marcador en contra en Bembibre, también es algo surrealista.

Las declaraciones de Lovato a El Mundo CyL son una buena de metáfora de lo mal que se gestionan las cosas en el entorno del club del Helmántico. Incluso una entrevista. No entiendo como el presidente del Salamanca UDS no tiene alguien le asesore, que le ayude a preparar esa o cualquier aparición pública, que le dé patadas por debajo de la mesa si es necesario cuando esté metiendo el remo y que le explique quién le va a entrevistar. Ser presidente del Salamanca UDS es representar a miles de personas, a una ciudad, a su provincia y es un sentimiento muy arraigado. Que la afición es el alma de un equipo lo saben hasta en Yahualica de González Gallo. Claro, Manuel, que aquí tienes todo en contra. Y más si piensas que somos xenófobos. Pero no por ser mexicano, sino porque se ha engañado muchas veces a la afición y se han hecho muy mal las cosas. Mira que es fácil tenerlo todo a favor. Con una ciudad maravillosa y cosmopolita que ama el fútbol, una afición increíble que puede ir a muerte contigo si le correspondes y un proyecto para crecer y multiplicar cualquier inversión. No voy a negar nunca y agradecer que Lovato viniera a salvar al club en su día ni la importante cantidad desembolsada desde entonces. Pero creo que debe ser consciente que algo se ha hecho muy mal cuando el equipo y los activos se encuentra en una situación más bien lamentable. Aún tengo la esperanza de que esto cambie. Sigo considerando que la solución pasa por tener gente contrastada, comprometida y competente en todas las áreas a la que se la exija resultados a corto, medio y largo plazo. Solo así, puede que esto cambie. También, considero que debe haber más sinceridad, más transparencia y más realidades. Menos mentiras o castillos en el aire y más hechos consumados. Hasta que los planes no sean realidad, solo trabajo, humildad y silencio.

Sobre el proyecto lanzado por el periodista, Alberto Pérez, de un tercer equipo, sinceramente, no lo veo factible. Tal vez no se ha explicado bien o llega tarde. Mira que en esta ciudad es difícil ponernos de acuerdo en algo. Pues en lo único que coincide la gran mayoría de los aficionados salmantinos es que la propuesta lanzada no tienes pies ni cabeza. Hace 10 años podría haber sido el primero en apoyarlo. A día de hoy, ya no. No veo con malos ojos que esa plataforma y esos históricos que dicen respaldar ese proyecto, se ofrecieran a gestionar el actual Salamanca con documentos y una hoja de ruta válida. Seguro que Lovato no lo hubiera aceptado, pero tal vez alguna de las ideas, propuestas y consejos le servían para mejorar lo que hay y puede que de ahí nazca una relación de confianza. De todas formas, el dirigente azteca ha dejado muy claro que el club y el Helmántico es suyo y no se vende. Al menos, de momento.

En lo deportivo, el domingo el conjunto charro recibe al Tordesillas. Un rival directo y de los más importantes de la categoría. Esperemos que los salmantinos recuperen a Tulio, veamos al Diego Benito de la semana anterior y el equipo siga mostrando la mejoría de los últimos encuentros. Hay que seguir creyendo y apoyándolos.

Para terminar y sin intención de ir en contra de nadie, me gustaría ofrecer una recomendación o consejo, si me lo permiten. Si desean estar verdaderamente informados, utilicen los medios de comunicación. Es posible que en ocasiones no estén de acuerdo con la línea editorial o con la forma en que se presentan las noticias, pero en nuestra ciudad existen grandes profesionales de la comunicación. Profesionales con criterio, que cuentan con una gran preparación académica, una larga trayectoria y que siguen el día a día de la actualidad deportiva de forma minuciosa y con fuentes fiables que les permiten contrastar la información. Todo lo demás, créanme que es puro entretenimiento o surrealismo.