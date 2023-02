Dani Ponz habla de Unionistas: "Es un equipo de exigencia, tiene encanto y atractivo"

Dani Ponz, nuevo entrenador de Unionistas, ya ha sido presentado y ha ofrecido sus primeras declaraciones a los medios de comunicación tras haber desembarcado en Salamanca para dirigir a sus futbolistas.

DANI PONZ

Alcorcón: "Lo que tenemos que entender es que debemos ser capaces de aspirar a conseguir la victoria en cada partido. Sí que es verdad que metes mano en ajustes y hay que ver el tiempo justo".

Salir de Valencia: "No me digas por qué vine en la jornada que Unionistas jugó contra el Linares y el despliegue mediático llama mucho la atención. Es un equipo de exigencia, tiene encanto y atractivo. Siempre aspiramos a ganar, igual que en el Alzira. Nos encantó el sitio y el ambiente. Me identifico con esa forma de ser".

Paciencia: "Voy a tratar de aspirar a los tres puntos en el próximo partido y hay que optimizar la estructura. Toca meter matices. Hay cambios estructurales que pueden llevar a modificar algunas cosas y me gustaría que lo fuérais viendo. Hemos trabajado el balance defensivo".

Vestuario: "Me he encontrado un gran acogimiento de todo el mundo y la bienvenida ha sido calurosa. Me ha gustado mucho el cuerpo técnico y veo ganas de ayudar. Hay ganas de mejorar. Me gusta el perfil de futbolista que hay".

Juego del equipo: "Soy una persona bastante competitiva y buscamos aprovechar lo que tenemos. He tenido jugadores que han acabado en Primera o Segunda División. Intentaremos generar incertidumbre y hay gente para llevarlo a cabo".

Lo que más le gusta: "No quiero personalizar en jugadores, pero creo que hay gente buena para llegar al objetivo. Me gustaría mejorar las prestaciones en casa, que es algo fundamental para nosotros. Los futbolistas notan mucho lo que hay alrededor".

Descenso: "Talavera y Ceuta han dado un paso al frente. La preocupación que tengo es la nuestra propia. Hay que conseguir puntos y debemos centrarnos en eso cada semana. Es una situación puntual".

Reina Sofía: "Tengo buena relación con Dani Mori y le seguía, Raúl es de un pueblo cercano y es un activo la afición".

TONI GARCÍA

Dani Ponz: "Hizo un temporadón en el Alzira y tiene mucho recorrido. Su método es de mucho trabajo".