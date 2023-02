Álvaro de Arriba pasa de no poder correr el Meeting de Madrid a que le dejen participar en un suspiro: "Afortunadamente si estaré"

Álvaro de Arriba ha vivido las dos caras de la moneda en un suspiro, dado que en un principio no iba a poder competir en el Meeting de Madrid, aunque finalmente sí lo hará, tal y como ha contado él mismo en redes.

De este modo, el internacional salmantino competirá en la prueba de 1.500 metros, la prueba en la que se está preparando tras dejar atrás su etapa en el 800. No obstante, el corredor había manifestado lo siguiente: "Se me ha justificado con que la prueba estaba llena desde hace semanas, pero desde hace dos días estoy viendo continuos cambios en la lista. Puedo acreditar un 3:41 en la única carrera que he realizado indoor, aunque junto a mi historial deportivo no parece ser suficiente".

Pese al problema, el charro ha dejado claro que no es "una queja", sino "una explicación" del motivo por el que no se encontraría en la capital de España. Así, todo ha quedado arreglado después de hacerlo público: "Me acaban de comunicar que afortunadamente si estaré en el 1500m de Madrid".