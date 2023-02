“Seré la primera mujer presidenta del PP de Salamanca", afirma Chabela de la Torre

Chabela de la Torre ha presentado esta mañana su precandidatura a la presidencia del Partido Popular en Salamanca: “Me presento ilusionada, seré la primera mujer presidenta del partido provincial de Salamanca. Desde la condición de afiliada leal, comprometida y con vocación de servicio”, manifestaba en la rueda de prensa celebrada en la sede de esta formación política.

Tras el visionado de un vídeo a modo en de presentación, en el que ella misma aparecía en diferentes lugares de Salamanca presentándose, se ha dirigido a medios de comunicación, compañeros de partido y afiliados que se encontraban en el acto. "Presentamos candidatura a la presidencial provincial después de unos días de actividad frenética.l Días de dudas, de robarle tiempo a nuestras familias y amigos. Con la ilusión quede quien empieza y con la suerte de tener a gran parte de la militancia".

“El camino no ha sido fácil y agradable, pero hoy toca mirar el presente y seguir luchando por un futuro mejor y esperanzador. Defendemos un partido democrático, moderno, abierto, cercano y comprometido con sus afiliados", añadía ante los medios de comunicación. "Defendemos un partido de todos y no de unos cuantos, no basta con ser del PP, hay que sentirse del PP".

De la Torre ha continuado su intervención asegurando que "queremos un partido que constituya a la vida democrática de Salamanca y de su provincia" co el objetivo de "impulsar el crecimiento social y económico".

Decálogo y propuestas

Chabela de la Torre ha presentado también las diferentes propuestas con las que se presenta y en las que, asegura, "nos comprometemos a trabajar".

Limitación de dos mandatos para el presidente, 8 años en total.

Una persona, un cargo remunerado.

Incorporación de las nuevas generaciones con el objetivo de "cerrar la brecha generacional".

El nombramiento de cargos eventuales de las distintas instituciones deberá ser aprobado por el comite ejecutivo provincial.

Elección de diputados provinciales: "no más cheques en blanco, los diputados provinciales se elegiran mediante mecanismos que permitan la participación de alcades y diputados, aprobados por el CEP".

Reactivación de las juntas comarcales. Para ello se constituirán las de Béjar, Ciudad Rodrigo, Peñaranda, Salamanca norte y Salamanca sur.

Celebración de reuniones sectoriales periodicas.

Participación de los afiliados y comisiones de estudios en la creación de programas electorales.

Reforzar el contacto con los afiliados con la creación de una oficina permanente y con un día del afiliado.

Asesoría juridica para apoyo técnico y defensa de alcaldes, concejales y diputados.

Cumpliremos los estatutos en todos sus extremos.

Para finalizar su intervención, Chabela de la Torre ha lanzado dos mensajes, unos para los candidatos a las próximas eleccione slocales y otro para la actual gestora. "A los candidatos del PP para las próximas elecciones locales queremos transmitirles un mensaje de tranquilidad y confianza. Cuando ganemos no vamos a apartar a nadie del lugar que le corresponde, queremos un partido fuerte y unido".

Por otro lado, a la actual gestora "le instamos a la celebración de un congreso limpio" y que "no pongan obstáculos innecesarios. Este es el momento en el que todos tenemos que mostrar nuestra lealtad al partido y a sus afiliados, por ello exigiremos al comité organizador que se repete el secreto del voto". Ante esto, ha añadido que "si los afiliados exigen a su próximo srepsidente desde la libertad, todos habremos ganados, porque solo pueden tener un ganador y es el PP de Salamanca".

En cuanto a la ausencia al acto del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, "mi opinión es que para estar a la altura de un cargo andie debe posicionarse en una cuestión como esta. porque todo el mundo sabe que un posicionamiento influye en la voluntad de muchos afiliados. Mi opinión es que no ha estado a la altura de su cargo", concluía.