Releyendo Fahrenheit 451

Si no han leído este clásico de Ray Bradbury, les recomiendo hacerlo… También hay películas; de hecho, se hizo una hace poco, pero no me parece tan recomendable… No es que sea mala, pero no es la novela, solo toma algunos elementos; mejor, vean la versión de Truffaut, de 1966, con Julie Christie, la de Doctor Zhivago.