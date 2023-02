Miguelito: "Lo más importante de un club es que la afición nos apoye y arrope en todas las situaciones"

"Salgo a tapar el tiro y me da en el hombro", ha comentado sobre el polémico penalti que ha reclamado el Bembibre en redes

Miguelito, jugador del Salamanca UDS, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de la racha del equipo, su estado de forma, el cariño que le brinda la afición, el playoff... y mucho más.

Sensaciones: "Estamos muy contentos porque encadenar dos victorias te hace mejorar tras la racha floja de las semanas de atrás. Cada partido es un mundo y nos costó un poco entrar en el último, aunque en el descanso salimos ya mejor. Terminamos sufriendo, pero remontar es importante y más ante un rival complicado".

Las jugadas polémicas: "Estaba involucrado en las dos jugadas y soy una persona muy sincera: en el primer penalti dicen que le doy una patada en la cara, pero yo quito la pierna; en el segundo, salgo a tapar el tiro y me da en el hombro".

Su nivel: "Me veo bien y la adaptación ha sido enorme desde el primer día por parte de todo el club. Vengo a aportar mi granito de arena y trabajar mucho para conseguir los objetivos. Yo hablo siempre en el verde".

El sistema: "No me podría quedar con ninguno porque el míster me da mucha capacidad de subir. Conozco bien los dos sistemas y con la línea de cuatro está yendo bien, pero el míster decide".

Tordesillas: "Lo más importante de un club es que la afición nos apoye y arrope en todas las situaciones. Hemos encadenado dos victorias seguidas y ellos tienen gran parte de culpa. Afrontamos el partido como otra final, igual que desde que llegué".

Playoff: "Si hay puntos, hay posibilidades. El primero tiene margen, pero veo al equipo en pleno crecimiento y se ha trabajado bien".