Queridos niños:

El pasado día 15 se celebró el Día Internacional del Niño con Cáncer. Siento mucho que tenga que existir una fecha como esta, me duele que haya niños enfermos, sobre todo de enfermedades tan serias. Pero la vida es así de cruel y tenemos que celebrarlo por tres razones.

Primera: En los países en vías de desarrollo también hay niños que sufren esta enfermedad, pero al contrario que vosotros, no disponen de la atención médica que necesitan. Esto hace que mientras que lo normal aquí es vencer la enfermedad, lo normal allí es que la enfermedad los venza a ellos, y no podemos cruzarnos de brazos. Todos los niños tienen derecho a ser curados y todos estamos obligados a exigir que reciban los tratamientos adecuados.

Segunda: En nuestro país, como en todos los países desarrollados, aunque mucho se ha avanzado, todavía queda mucho por hacer, sobre todo en materia de investigación. Si las causas de la enfermedad son las que nos cuentan, no se entiende que tantos niños tengan que sufrirla. Para erradicarla de una vez debemos exigir a los gobiernos que inviertan más dinero para encontrar soluciones.

Y tercera: Me consta que el personal sanitario se desvive por atenderos en los hospitales y se procura que estéis en casa el mayor tiempo posible. También sé que no pocas personas, de forma voluntaria, os dedican su tiempo para alegraros la estancia con espectáculos lúdicos, con clases para que podáis seguir con el curso escolar y ayudando en todo lo necesario a vuestros padres. Si para vosotros es duro, para ellos no lo es menos, y es tan importante su colaboración que este día hay que aprovecharlo también para darles las gracias.

Por estas tres razones, está bien que el 15 de febrero se celebre este día. Ojalá sirva para lo que todos deseamos.