La evaluación de Pepito

Me voy, me rindo, no puedo acabar. Mi vida es así. Nunca seré normal. Creí que había superado los abusos y las palizas que recibí hasta los cuatro años pero me he engañado. Llevo dieciocho años soportando mi locura y no puedo más.

Esta es la evaluación que Pepito hace de sí mismo. Algunos lo hemos visto dejándose la vida moviendo piedras para construir una casa para Hadiya, nuestra niña banderita de Marruecos. Sabemos que ha querido donar órganos y médula a su hermano que lleva toda la vida con cáncer y está actualmente ingresado.

Hace unas semanas ante su mal comportamiento en clase, ante el posible perjuicio para compañeros y profesores ya hemos estado a punto de usarlo como cabeza de turco. Forcejeamos, voceamos y de fondo yo le decía que valía mucho, que era un héroe y que pusiera la foto de su hermano en el taller y lo hiciera por él. Me decía que ya no le valían esos jueguecitos. Hicimos un contrato que no cumplió. Hoy cuando le decía que si a su hermano le había pasado lo mismo y estaba tan enfermo , cómo conseguía estar normalizado e ir bien en los estudios. Pepito dice que la debilidad de su hermano le permitió no sufrir aquellos horrores. Lloramos juntos porque creo que su derrota también es un poco la nuestra. Su hermano sí lo conseguirá dice.

Entiendo que todos los profesores hacéis un gran trabajo y os esforzáis al máximo por ser los mejores profesionales. Entiendo el miedo a aprobarlo sin esfuerzo y que sea un mal ejemplo educativo. Entiendo que es difícil completar el cuaderno digital de educamos necesario para las auditorías de calidad. La mayoría de los alumnos y alumnas aunque no trabajen nunca en la soldadura tendrán la ESO y habrán cumplido unas mínimas normas, protocolos y exámenes.

Tenéis libertad de cátedra, esto es un centro educativo serio, no es un chiringuito de nadie. Pepito tiene muchos diagnósticos de los mejores psiquiatras y psicólogos que ha pagado su madre adoptiva. Sólo con el trastorno del apego o el de estrés postraumático justifican las conductas por esta silla de ruedas invisible.

Pepito ha leído grandes libros, es un buen soldador cuando está emocionalmente más estable, todavía no tiene constancia. Ha perdido todas las batallas en el amor, vive en una pensión que paga su madre con otros siete que apenas conoce y dice que tiene que estar sólo, se echa en la cama, ve la tele, pierde contra el alcohol y las drogas.

Cuando baja a la Casa Escuela en la que creyó, pensamos que contamina. Mendiga compañía, casi siempre acepta cariño, incluso embotado es permeable a la ciencia de la entrega incondicional. Cree que no merece familia, ni amigos, ni pareja.

Quiere hacerlo bien. Aprobará porque ya lo habéis conseguido con otros, se va a esforzar, tiene talento y puede que un día tenga un taller.