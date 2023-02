UPL seguirá "peleando para romper" la Comunidad

no asistirá a los actos del Estaturo

El secretario general de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) y procurador en las Cortes de Castilla y León, Luis Mariano Santos, ha asegurado que, desde su formación política, seguirá "peleando para romper la Comunidad" y ha avanzado que, como es habitual, no asistirá a los actos de celebración del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de una Comunidad Autónoma en la que se siente "obligado a estar".

Santos, en una entrevista con Europa Press, ha declarado que UPL "no acostumbra a asistir a castigos", y ha criticado que se sigue "impidiendo expresar" la "voluntad de los leoneses" de no permanecer en el marco autonómico, bajo el que a la región leonesa "no le podía haber ido peor" en términos demográficos y socioeconómicos.

"La gente se hace cargo en estos 40 años de cuáles son las provincias con menos población o menos tasa de actividad", ha afirmado el líder de la formación leonesista, que ha afirmado que, en el momento de la configuración territorial como resultado de la Transición, "cualquier otra opción hubiera sido mucho mejor que la que fue al final".

Luis Mariano Santos ha indicado también que "legal y políticamente" es "posible" poder separar a la región leonesa de Castilla, por lo que "quienes dicen que el mapa autonómico está cerrado, lo único que hacen es mentir". "Eso no es verdad y, en política, todo se puede y hay métodos" para desarrollarlo. Por eso, se plantea el reto político de "llegar donde los ciudadanos quieran" porque no va a "cejar en el empeño".

Además, ha considerado que Castilla y León es una comunidad autónoma "sin ningún tipo de identidad", algo que "no sólo sucede en León, Zamora y Salamanca", sino que también sucede "incluso en las que hace 40 años se consideraban castellanas", donde se "ha roto" con la "identidad castellana".

En cuanto a las circunstancias políticas actuales, el secretario general de la Unión del Pueblo Leonés también ha criticado el pacto de gobierno entre Partido Popular y Vox que son "ejemplo de lo peor de la política" y que han convertido a Castilla y León en el "hazmerreír del país", a la vez que ha señalado que espera que en las elecciones municipales del 28 de mayo la UPL pueda superar los resultados que obtuvo en el año 2019.