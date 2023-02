Las charras no han podido conseguir un resultado positivo a domicilio

Derrota del Salamanca FF en casa del Santa Teresa (4-2). Las charras no han podido conseguir un resultado positivo a domicilio, aunque no han parado de intentar sumar en un feudo complicado. No obstante, el tempranero gol de las locales ha sido un gran impedimento.

Mientras, el 2-0 justo antes del descanso se ha convertido en otra piedra en el camino más allá de que Ángela haya recortado diferencias. Sin embargo, el bando extremeño ha puesto tierra de por medio de nuevo y Vicki ha cerrado el marcador en medio de una festiva jornada por el Carnaval.