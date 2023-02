Pon, quita, pon

Según nos dicen “El Ayuntamiento de Salamanca continúa implementando medidas para mejorar la seguridad vial en los barrios de la ciudad. (…) se han instalado nuevas bandas reductoras de velocidad, (…) atendiendo así peticiones de las asociaciones de vecinos.” Una gran noticia, sin obviar lo positivo de contar con un Plan de Seguridad Vial, que “tiene como principales objetivos reducir el número de accidentes de tráfico entre vehículos, su gravedad, y el número de atropellos a peatones y ciclistas”. Si bien algo chirría un poquito, curiosamente otras bandas reductoras ya estuvieron allí.

Eliminar medidas es una llamativa forma de combatir problemas de atropellos, en la Avenida de Portugal fueron pasos de peatones hace unos años. Aunque hay ciudadanos que siguen sin enterarse, o quizás no tienen alternativa. A este respecto, trabajos sobre seguridad vial señalan la perdida de efectividad de medidas físicas alejadas entre si más de 75 metros. Fácilmente observable en esa Avenida, visto por el diseñador de su última reforma pero no por quien la “corrigió” después. Regularmente a la cabeza en número de accidentes (no solo atropellos), en 2021 primera con 38, cuarta con 21 la peatonal Plaza de Santa Eulalia. Si quieren ver la Memoria de ese año en la web municipal les costará, conocido es el apego por la transparencia y la participación ciudadana de nuestros constitucionalistas munícipes gobernantes.

Tampoco borremos de la memoria la histórica resistencia municipal a levantar pasos de peatones a la altura de la acera, tímidamente quebrada con el emplazado en Rector Esperabé junto a la Casa Lis. Mientras metros más allá, a la altura del Puente Romano, se acumulan moderneces tecnológicas obviando esa solución más efectiva. En el resto de la ciudad no encuentran pasos de peatones peligrosos para reforzar su seguridad vial con una medida probada en tantos lugares. Este interesante cambio de perspectiva, subir el coche en vez de bajar el peatón, les cuesta comprenderlo a los conversos de la movilidad sostenible. Al menos se progresa en el refuerzo de su iluminación nocturna en bastantes cruces. Y también alegra la extensión de avisadores acústicos para personas con discapacidad visual.

Con el tiempo suele aparecer el problema del mantenimiento. Por ejemplo, ¿alguien se acuerda de los refuerzos en los bordillos de pasos de peatones semaforizados (para abducidos por su teléfono móvil)?. Por poner más ejemplos de personas con problemas, en autobuses urbanos hay pantallas, también en máquinas canceladoras, sin funcionar hace tiempo. O el aviso sonoro de próxima parada, junto a su identificación o ubicación, inaudible para usuarios interesados. Y no olvidemos la falta de esa identificación en las paradas. No mencionaremos más discapacidades tan fotogénicas, pero sin progresos en calles, instalaciones o vehículos municipales.

Avanzar es muy positivo, pero se observa demasiada inconsistencia en las medidas tomadas para mejorar la seguridad vial. Trasmitiendo esa sensación de actuar más en socorro de los vehículos que de las personas. Esa quita y pon de bandas reductoras es un buen ejemplo. Ciertamente se extiende el espacio peatonal por el centro de la ciudad, pero les cuesta horrores tomar medidas más decididas en otros lugares.

Como los semáforos relacionados con el hospital, con pulsadores incluso en horas de gran afluencia de enfermos y demás usuarios. También manteniendo lugares donde resulta evidente la necesidad de un paso de peatones, o ubicar mejor el existente. Se recordaba hace unos días el conflicto con terrazas en la Calle de San Justo, ¿cuándo aplicaran aquí la ordenanza?, y no la nueva precisamente. Pues eso, y seguro que volveremos a estos temas. ¿Estarán en el debate de las próximas municipales, o interesarán más por donde caminan determinados catalanes o vascos?.

En Logroño continúan con su política de levantar pasos de peatones a la altura de la acera, uno de los últimos en la Calle Comandancia. En Burgos, por otra parte, siguen mejorando la accesibilidad de las paradas de autobús rediseñándolas para que el vehículo pare en el carril de circulación, tienen un Plan.