EL PP FALSEA LOS DATOS

El pasado domingo se manifestaron en Madrid cientos de miles de personas en defensa de la sanidad pública madrileña, tan vilipendiada y vejada por los gobiernos autonómicos que ha liderado el PP desde hace más de un cuarto de siglo, concretamente durante los últimos 28 años. La manifestación, que fue un éxito de participación, ha sido ninguneada por las autoridades de la Comunidad de Madrid, comenzando por su presidenta, Ayuso, que sigue insistiendo en que no es una reivindicación de los sanitarios, que la atención primaria en Madrid es excelente y que todo es fruto de una conspiración “masónica-comunista-bolivariana-separatista-terrorista” y, sobre todo, “Sanchista”.

Tanto esa señora, como el gobierno de Madrid y el PP y sus aduladores mediáticos están despreciando las reivindicaciones de la sanidad madrileña, con gestos de soberbia, prepotencia, odio a los adversarios políticos y reiterada mala fe. No tuvo la presidenta mejor ocurrencia que al día siguiente de la gran manifestación -en lugar de recibir personalmente a los sanitarios que reivindican lo que es justo para que la atención sanitaria sea pública y dispensada en las mejores condiciones- acudir a Israel a no sé que cometidos. Desde luego, volvió a hacer el ridículo más espantoso, dado que en la rueda de prensa que ofrecio en Israel ningún medio de este país lo recogió y de los medios españoles, sólo los que se encargan de adularla, Tele Madrid y Ok Diario. Este personaje variopinto y esperpéntico se sigue burlando, no solo de los problemas de la ciudadanía madrileña, sino del sentido común y de la ética pública.

A pesar de ello, lo más sorprendente son las declaraciones de Feijóo y del resto de políticos del PP cuando intoxican a la opinión pública intentando trasladar el Ejecutivo de Sánchez la responsabilidad de la crisis sanitaria, al que culpabiliza de la falta de médicos en atención primaria. Pues bien, algunos medios de comunicación se han encargado de corregir esta falsedad –una más de las que nos tienen acostumbrados los líderes de la derecha cavernaria española, de PP y Vox- demostrando con datos –que es como hay que hacerlo- que el número de plazas MIR para médicos ha experimentado un crecimiento superior al 30 % desde que gobierna Pedro Sánchez. Es más, la convocatoria de 2023 ha sido la mayor de la historia, con 8.550 plazas. La diputada del PP Ana Pastor, que fue vicepresidenta del gobierno de M. Rajoy y ministra de sanidad también ha denunciado lo mismo cuando siendo ella ministra del ramo sólo convocó 5.393 plazas un año y 5.670 otro. No sé cómo no se les cae la cara de vergüenza ante datos que demuestran que están mintiendo de forma descarada.

Por otra parte, lo mismo ha ocurrido con las diferentes Ofertas de Empleo Público, que fueron reducidas drásticamente con los gobiernos del PP. Los datos están ahí. Mientras durante los 7 años de gobierno de M. Rajoy se convocaron 63.119 plazas de funcionarios y empleados públicos de todas las categorías, en los 5 años de gobierno de Sánchez se han convocado 158.851, es decir, un 151 % más. Ya decía Feijóo hace unos meses que la disminución del desempleo no era todo lo real que parecía porque, entre otras cosas, el gobierno de Sánchez estaba incrementando los empleos públicos que, según palabras de Feijóo “no siempre son necesarios y que siempre tienen un efecto negativo sobre el déficit”. ¿No está bien, señor Feijóo que se hayan incrementado las plazas de funcionarios, guardias civiles, policías nacionales, jueces o fiscales?. Feijóo si es líder de algo es de la destrucción de empleo, porque desde su gestión al frente de la Xunta de Galicia, en 2009, se han destruido en aquélla comunidad 66.500 empleos, cuando en todo el Estado el número de afiliados a la Seguridad Social se incrementó en el mismo periodo en 1,26 millones de trabajadores. Es decir, la población activa cayó un 6,2 % en Galicia durante los gobiernos de Feijóo.