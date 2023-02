‘Soy tu huckleberry’, la exposición en el Da2 de Gala Knörr

El centro de arte contemporáneo de Salamanca (DA2) ha inaugurado hoy un nuevo ciclo con la muestra ‘Soy tu huckleberry’, un proyecto expositivo de la artista vasca Gala Knörr que, a través de la estética del rodeo y el Spaguetti Western, indaga en las figuras del folklore estadounidense desconocidas o tergiversadas en el relato cinematográfico y su influencia en la cultura popular actual, formalizándose plásticamente partiendo de la idea del forajido hollywoodiense consolidada entre Ford, Leone y otros.

Gala Knörr, de manera astuta, pone a dialogar al escritor Robert Laxalt -hijo de pastor de Iparralde emigrado a EEUU-, al popular cowboy afroamericano Nat Love o al actor y expresidente Ronald Reagan con conocidos interlocutores de la cultura pop como Orville Peck, Beyoncé o Lil Nas X y con fotografías de principios y mediados de siglo XX procedentes de diferentes archivos. Estas singulares conversaciones erigen un maremágnum de posibilidades pero también permiten escrutar todo un acervo de formas en las que las identidades han evolucionado.

Knörr recupera cientos de fotografías y frames de vídeos, muchos de ellos destinados al ostracismo, y los convierte en eternos gracias a los trazos de la pintura: en un mundo completamente digital creador convulso de material audiovisual, la pintura, por irónico que pueda resultar, es quien permite rescatar y registrar la imagen.

La artista ha metido en una coctelera un par de blue jeans, la hilarante representación del vasco en El desfiladero de la muerte (1959), dos litros de Jack Daniel’s, unas espuelas, unas botas y tres kilos y medio de humor. El resultado es efervescente, comprometido, coherente y certero.

La propuesta explora la cultura del Western, cómo convive con el presente, reescribiendo un relato a través de lo pictórico que con cierta poesía reclama un espacio creativo hipermoldeable en que se construye, mediante un préstamo transcultural, una mutación genérica y una reinterpretación política, que fomenta la inclusión de las identidades hibridadas en la narrativa contemporánea

Visitas

Esta exposición, comisariada por Adonay Bermúdez, se podrá visitar en el centro de arte contemporáneo de Salamanca hasta el 28 de mayo. La entrada al Da2, en la avenida de la Aldehuela, s/n, es gratuita en el siguiente horario:

Martes a Viernes de 17.00 a 20.00 horas.

Sábados, Domingos y Festivos de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Lunes cerrado (excepto Festivos).

La artista: Gala Knörr

Gala Knörr es licenciada en Bellas Artes por Parsons Paris The New School, obtuvo un Máster en Bellas Artes de Central Saint Martins, y ha complementado su formación con talleres y masterclasses dirigidas por Txomin Badiola, Richard Linklater y Mick Wilson. Partiendo desde lo pictórico, también ha trabajado en otros medios como el video, la instalación o la escritura, explorando temáticas relacionadas con los media y la cultura popular a menudo a través de una lente humorística. Ha recibido premios y becas como Generación 2020 de la Fundación Montemadrid, XXIV Propuestas VEGAP y Creación-Producción del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, también ha sido finalista de Obra Abierta de la Fundación Caja de Extremadura, el Premi de Pintura de Fundació Vila Casas, el Premi Miquel Casablancas y seleccionada para el Premio BMW de Pintura. Ha realizado residencias en Tabakalera (San Sebastián), Cité Internationale des Arts (Paris), The Solomon R Guggenheim Museum (Nueva York), AIR Wro (Breslavia), Centre for Postcolonial Studies at Goldsmiths (Londres) y la Fundación Bilbaoarte (Bilbao) entre otras.

Su obra ha sido expuesta en el Museo Guggenheim (Bilbao), CentroCentro (Madrid), La Casa Encendida (Madrid), Genalguacil Pueblo Museo (Genalguacil), Fundación Carlos de Amberes (Madrid), Salón ACME (México CDMX), Centro Cultural Montehermoso (Vitoria-Gasteiz), SB34 (Bruselas), Museo Memoria de Andalucía Fundación CajaGranada (Granada), Museu de Belles Arts (Castellón de la Plana), La Térmica (Málaga), Fabra i Coats Fàbrica de Creació (Barcelona), Torre de Ariz (Basauri), Le Port de Créateurs (Toulon) y el Museo Carmen Thyssen (Málaga).

Ha impartido charlas y talleres en la Facultad de Letras de la EHU/UPV (Vitoria-Gasteiz), CENDEAC (Murcia), Cidade da Cultura (Santiago de Compostela), CIC El Almacén (Lanzarote), Can Felipa (Barcelona), Zas Espazioa (Vitoria-Gasteiz), Azkuna Zentroa (Bilbao) y Saatchi Gallery (Londres).