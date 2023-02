La historia de Luna y Adriana: casi un año lesionadas para volver a disfrutar de su pasión en el Salamanca FF

En el primer equipo del Salamanca FF hay celebración en los últimos días por el regreso de Luna y Adriana, dos jugadoras que han estado casi un año lesionadas a causa de las graves lesiones que han padecido. Sin embargo, el mundo del fútbol les ha vuelto a sonreír y han compartido sus impresiones del proceso con este medio de comunicación.

Por su parte, Luna ha indicado que "fue un golpe muy duro, aunque el hecho de que fuera casi a final de la temporada pasada me hacía pensar que el tener todo el verano por delante era algo positivo. Ha sido complicado apartarme tanto tiempo de lo que más me gusta hacer. Cada día que pasaba tenía más ganas aún de jugar al fútbol y la mayoría de veces que iba al campo a ver entrenar o jugar al equipo sentía mucha tristeza porque aún faltaba mucho tiempo". En su misma línea ha seguido Adriana, puesto que ha contado que "los primeros meses me costó mucho asimilar todo, ha sido un proceso muy largo y duro, pero también de mucho aprendizaje por la impotencia de querer jugar y no poder durante tanto tiempo. Ha habido muchos días muy difíciles, aunque me quedo con lo bonito que ha sido el volver a debutar y entrar en dinámica con el equipo".

Por otro lado, las dos futbolistas han coincidido en que lo peor de todo han sido las inumerables horas de rehabilitación: "Se hacían cuesta arriba al no ver los resultados esperados a corto plazo. El tener que ir todos los días al fisio durante mañana y tarde es muy complicado. Es como vivir en una continua montaña rusa de subidas y bajadas durante todo el proceso".

EL REENCUENTRO

Sin embargo, la realidad es que todo eso ya ha quedado atrás y Luna ha manifestado que volver a jugar "es una de las sensaciones más bonitas que hay. Ha supuesto muchísima felicidad e ilusión por volvernos a sentir jugadoras y hacer por primera vez todo lo que antes hacíamos. Había muchos nervios y miedo por recaer, aunque las ganas acumuladas son superiores a eso". Mientras, Adriana ha dicho que "el recibimiento ha sido increíble. La gente del club ha multiplicado la ilusión de volver al campo y nos han hecho sentirnos importantes y queridas. Es un punto clave el de sentirse arropada en un equipo y creo que nosotras tenemos esa gran suerte".

En definitiva, lo que ha quedado bien claro es que Adriana y Luna se han convertido en dos ejemplos de superación para todas aquellas jugadoras que se encuentren en una situación similar, puesto que han abandonado el fango de una lesión para recuperar la sonrisa con el balón.