Muere Simone Edwards, exjugadora del Perfumerías Avenida, a los 49 años

Dura noticia la que ha sacudido al mundo del deporte con la muerte de Simone Edwards, exjugadora del Perfumerías Avenida, a los 49 años de edad. Por su parte, la jamaicana, que estuvo en Salamanca durante la 2005/2006, ha perdido la vida en su casa de Florida como consecuencia de una grave enfermedad (un cáncer de ovarios).

We are saddened to learn of the passing of a member of the WNBA family, Simone Edwards

At this time, Simone’s family and loved ones are in our thoughts and prayers pic.twitter.com/pdp9USrQ1O